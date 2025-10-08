Eliminaron temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados.

El Gobierno nacional eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones del acero, aluminio y productos derivados para "fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales”.
La eliminación de las retenciones regirá hasta fin de año y será aplicable a los envíos a países que cuentan con aranceles igual o superior al 45%