El fin del cigarrillo y un futuro "libre de humo" se debatió en Buenos Aires: que dicen la industria y los médicos

El desafío es "convencer a los fumadores del cambio, no vender cigarrillos. Queremos que vayan al museo", dice Stefano Volpetti, al frente del nuevo negocio global de PMI. Un estudio de PMI en Panamá, México, Brasil y Colombia muestra que para 92% el daño a la salud lo provoca la nicotina y no las toxinas del humo del cigarrillo. Pero en Argentina 67% de los fumadores cree que hay alternativas al cigarrillo.

Suecia, un ejemplo a seguir: en 20 años bajó drásticamente el consumo de cigarrillos y el tabaquismo en la población, pero la nicotina oral lo reemplazó

Dejar de inhalar humo, menos impuestos y otra regulación

Philip Morris cuenta más de 6 millones de fumadores tradicionales solo entre Canadá y Latam para hacerles cambiar de hábitos. "La solución es bajar los impuestos y cambiar las regulaciones a favor de alternativas libres de humo. Entiendo el escepticismo, pero hay evidencias científicas ", dijo el canadiense Can Kueterden, director de Asuntos Regulatorios de PMI.

En mayo una resolución de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, modificó parte de la ley de Tabaco que la industria pedía para flexibilizar el mercado. Pero Argentina todavía está lejos de Suecia, paradigma de transformación que se expuso en Technovation, donde en 20 años los fumadores bajaron del 37% a 3,5% de la población mayormente con las "bolsitas" de nicotina, y el tabaquismo, según el director científico de la multinacional, Brian Erkkila, "se redujo al 5%".

Para Juan Teme, especialista en regulación y normativa, "eso muestra que el Estado debe acompañar, pero sin generar un temor infundado en la gente". A su turno, el médico experto en gestión sanitaria Hernán Seoane coincidió no sin señalar que "se necesita anticiparse a los problemas, porque la longevidad tiene un costo económico".

Mientras, la nueva visión del negocio de PMI crece. De hecho, en Italia la compañía cuenta con "la mayor fábrica de productos sin humo del mundo", con un cluster al que se integraron 40 mil trabajadores, cientos de productores que tienen contrato de abastecimiento por 10 años y hasta las universidades.

Por referencias en otros países, la nicotina en boca parece posicionarse entre los fumadores que se deciden a dejar el cigarrillo. Millones ya optaron por un futuro sin inhalar humo para cuidar su salud Foto: Miguel Ángel Flores/Diario UNO

Qué dice la ciencia de los sucesores sin humo del cigarrillo

Mientras el área de Sustentabilidad de PMI acaba de lanzar una campaña de "consumo responsable" en algunos países donde, por el contrario, falta legislación acorde como Guatemala y Colombia, para impedir que los adolescentes accedan a la nueva generación de vapeadores.

"Es con reconocimiento facial cuando quieren comprar vía e-commerce e identificación en puntos de venta. Se trabaja en educación y seguimiento, pero padres y educadores deben cumplir su rol", señaló Paulina Villegas, del área Sustentabilidad.

En paralelo, la ciencia también se expresa sobre la transición entre el fin del cigarrillo y sus sucedáneos con nicotina y el tabaco calentado. Pese a que existen ensayos clínicos y pruebas, creen que la evidencia aún no es concluyente.

"Todo pasa por reducir los daños que la combustión del cigarrillo ya sabemos que produce. Podríamos avanzar más rápido en ese sentido con resultados medibles regularmente", consideró la doctora Mariana Hoyos, de Colombia.

Por su parte, el neumonólogo ecuatoriano Enrique Terán fue más allá, al afirmar que "reducir no es lo mismo que eliminar el daño del cigarrillo, porque pueden haber otros. Además ¿por qué si eso pasa no se fabrican análogos más al alcance del bolsillo de los fumadores?".

Finalmente, el argentino Sebastián Schanz aseguró que "durante cincuenta años las tabacaleras fueron enemigas de los médicos. Ahora hay un plan B, el pragmatismo que muestra que sin combustión del tabaco los daños son menores, pero se necesitan años de comprobación. No está cerrado".