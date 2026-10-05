El dólar blue perdió $15 y la brecha llegó a su mínimo en un mes

Sin embargo, la mayor merma se registró entre los paralelos financieros: el dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió más de $25 este lunes, seguido de lejos por el dólar MEP.

En tanto, el dólar tarjeta, la referencia para el pago de consumos en el exterior y de plataformas en el país, también cedió. Pero con -0,32% en promedio no fue suficiente para que perforara los $2.009 con el recargo de 30% incluido.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Así como la cotización en los bancos, el dólar mayorista también cerró inalterable en $1.520. Todo en un contexto donde el BCRA monitorea la liquidez del mercado para abastecer la demanda del sector importador sin desatender las reservas.

Por el lado de los dólares financieros, las cotizaciones bursátiles mostraron un comportamiento dispar pero contenido hacia el cierre de la jornada.

El dólar MEP (o Bolsa) finalizó en torno a los $1.538,52, ubicándose muy cerca de la paridad con el minorista, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) completó la rueda en niveles de $1.602,73, el mayor descenso de la jornada (-1,56%).

Ambas variantes mantuvieron brechas relativamente acotadas frente al mayorista, en una rueda de operaciones fluidas dentro del ámbito financiero.