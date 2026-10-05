El primer lunes de octubre cerró con una caída generalizada de cotizaciones del dólar, salvo un minorista quieto en $1.540. Así, con un dólar blue abajo $15 en la rueda, la brecha con el formal se redujo al mínimo desde inicios de septiembre.
El dólar blue perdió $15 y la brecha llegó a su mínimo en un mes
El dólar minorista se mantuvo en $1.540 y el blue cerró a $1.545. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
A lo largo de la jornada el blue fue en descenso y llegó a $1.545 para la venta, para quedar a sólo $5 del dólar en los bancos. La última vez que ambos habían quedado a esa distancia fue el 2 de septiembre (oficial a $1.535 y blue a $1.540).
Para los analistas así reaccionó una demanda que venía inclinándose hacia la dolarización rumbo a las elecciones 2026. Así, el resultado de los comicios en Brasil repercutió no sólo en la merma del riesgo país sino también en el mercado cambiario.
Sin embargo, la mayor merma se registró entre los paralelos financieros: el dólar CCL (Contado con Liquidación) retrocedió más de $25 este lunes, seguido de lejos por el dólar MEP.
En tanto, el dólar tarjeta, la referencia para el pago de consumos en el exterior y de plataformas en el país, también cedió. Pero con -0,32% en promedio no fue suficiente para que perforara los $2.009 con el recargo de 30% incluido.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Así como la cotización en los bancos, el dólar mayorista también cerró inalterable en $1.520. Todo en un contexto donde el BCRA monitorea la liquidez del mercado para abastecer la demanda del sector importador sin desatender las reservas.
Por el lado de los dólares financieros, las cotizaciones bursátiles mostraron un comportamiento dispar pero contenido hacia el cierre de la jornada.
El dólar MEP (o Bolsa) finalizó en torno a los $1.538,52, ubicándose muy cerca de la paridad con el minorista, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) completó la rueda en niveles de $1.602,73, el mayor descenso de la jornada (-1,56%).
Ambas variantes mantuvieron brechas relativamente acotadas frente al mayorista, en una rueda de operaciones fluidas dentro del ámbito financiero.
En pocas palabras
- Dólar blue: cayó $15 en la rueda y la brecha cambiaria tocó su mínimo en un mes.
- Mercado cambiario: el dólar CCL retrocedió más de $25 y el MEP se ubicó cerca de la paridad con el minorista.
- Dólar tarjeta: cedió 0,32% pero se mantuvo sobre los $2.009 con el recargo de 30%.