Efecto contagio: euforia financiera tras el triunfo de Bolsonaro impulsó acciones argentinas y derrumbó el riesgo país

El riesgo país se derrumbó gracias a la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil.

El impacto directo en Argentina

Este contexto favorable no tardó en trasladarse a la plaza local. Los activos argentinos experimentaron un destacado "efecto contagio": las acciones de empresas nacionales (ADR) que cotizan en Nueva York treparon hasta 10%, impulsadas principalmente por bancos y empresas energéticas. En tanto, la deuda soberana mostró firmes subas, lo que permitió que el riesgo país medido por JP Morgan retrocediera hasta la zona de los 607-614 puntos básicos, interrumpiendo una racha de varias jornadas consecutivas de alzas.

Inversores y analistas destacaron que el resultado en el principal socio comercial de la región aporta dos señales muy esperadas por el mercado local:

Fortalecimiento cambiario: la apreciación del real frente al dólar mejora la competitividad de las exportaciones argentinas hacia Brasil, destino de cerca de 30% de las ventas externas del país.

la apreciación del real frente al dólar mejora la competitividad de las exportaciones argentinas hacia Brasil, destino de cerca de 30% de las ventas externas del país. Confianza regional: La perspectiva de un retorno a políticas de corte promercado en Brasil reduce la percepción de riesgo en el Cono Sur y reaviva el interés comprador sobre activos vulnerables pero con alto potencial de recuperación, como los papeles argentinos.

El optimismo generalizado marca el pulso financiero de cara al balotaje del próximo 25 de octubre, en una dinámica donde la economía argentina vuelve a ratificar su estrecha dependencia de los vaivenes políticos e indicadores de su mayor socio estratégico.