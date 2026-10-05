Las repercusiones de la primera vuelta electoral en Brasil generaron una contundente reacción de euforia en los mercados financieros locales e internacionales. Tras el triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva, el clima de negocios experimentó un marcado giro de optimismo que contagió de inmediato a los activos argentinos, con disparadas en las acciones y un significativo descenso del riesgo país.
Efecto contagio: euforia financiera tras el triunfo de Bolsonaro impulsó acciones argentinas y derrumbó el riesgo país
El resultado electoral en Brasil desató una fuerte ola de optimismo en Wall Street. El real se apreció frente al dólar y los activos de la región registraron marcadas subas, en una jornada donde los papeles argentinos ganaron hasta 10%
La jornada abrió con un fuerte impulso en la Bolsa de San Pablo y en Wall Street, donde las empresas brasileñas llegaron a registrar avances de hasta 15%, lideradas por los títulos del sector financiero como Banco Itaú y Bradesco, mientras que el índice Bovespa saltó 8%.
En la plaza cambiaria, el real se apreció 1,4% frente al dólar estadounidense, ubicándose en la zona de 5,14 reales por dólar.
El impacto directo en Argentina
Este contexto favorable no tardó en trasladarse a la plaza local. Los activos argentinos experimentaron un destacado "efecto contagio": las acciones de empresas nacionales (ADR) que cotizan en Nueva York treparon hasta 10%, impulsadas principalmente por bancos y empresas energéticas. En tanto, la deuda soberana mostró firmes subas, lo que permitió que el riesgo país medido por JP Morgan retrocediera hasta la zona de los 607-614 puntos básicos, interrumpiendo una racha de varias jornadas consecutivas de alzas.
Inversores y analistas destacaron que el resultado en el principal socio comercial de la región aporta dos señales muy esperadas por el mercado local:
- Fortalecimiento cambiario: la apreciación del real frente al dólar mejora la competitividad de las exportaciones argentinas hacia Brasil, destino de cerca de 30% de las ventas externas del país.
- Confianza regional: La perspectiva de un retorno a políticas de corte promercado en Brasil reduce la percepción de riesgo en el Cono Sur y reaviva el interés comprador sobre activos vulnerables pero con alto potencial de recuperación, como los papeles argentinos.
El optimismo generalizado marca el pulso financiero de cara al balotaje del próximo 25 de octubre, en una dinámica donde la economía argentina vuelve a ratificar su estrecha dependencia de los vaivenes políticos e indicadores de su mayor socio estratégico.
En pocas palabras
- Euforia financiera: el triunfo de Flávio Bolsonaro impulsó las acciones argentinas y bajó el riesgo país.
- Impacto en Brasil: el real se apreció frente al dólar y los mercados reaccionaron positivamente.
- Confianza regional: la perspectiva de políticas promercado genera optimismo en Sudamérica.