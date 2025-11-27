El dólar blue cayó por segundo día consecutivo y el oficial se mantuvo sin cambios

dolar blue (7)

El dólar minorista y la cotización de los financieros

El promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en los bancos entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar mayorista quedó en $1.450, aumentó 0,8% y finalizó a poco más de $50 del techo de las bandas cambiarias (actualmente en $1.509,48).

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró una caída del 0,46% hasta pisar los $1.484,3. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) se mantuvo en $1.531,3 sin cambios.

En este contexto, el dólar turista concluyó a $1.917.