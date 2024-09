El dólar blue cayó $15 en Mendoza durante la última rueda de la semana

El dólar tarjeta se ofrece a $1568,8 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio, según informó el portal El Cronista.

Se supo, asimismo, que este jueves el Banco Central (BCRA) vendió U$S 74 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 17.403 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en U$S 27.317 millones.

Cotización Compra Venta

Dólar BNA $ 940,50 $ 980,50

Dólar Blue en Mendoza $1.245 $1.269

Dólar Blue en Buenos Aires $ 1245 $ 1265

Dólar Tarjeta $ 1568,8

Dólar Mayorista $ 938,62 $ 978,54

Dólar CCL $ 1254,80 $ 1259,10

Dólar MEP $ 1237,50 $ 1238,30