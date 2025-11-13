El auto más vendido en Argentina: cuál es y qué precio tiene

La venta de autos usados creció casi un 12% si se comparan los meses de enero a octubre de este año con los del 2024, según los datos que maneja la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
En octubre, sin embargo, el mercado de autos sintió el impacto de la incertidumbre política y la volatilidad del dólar. Se concretaron 166.285 operaciones, una leve baja del 3,1% frente al mismo mes de 2024, aunque el balance general del año sigue siendo positivo.
El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, explicó que "tras las elecciones y con un panorama más estable, se espera que noviembre retome el ritmo de consultas y operaciones". Además, proyectó que el 2025 podría cerrar con un volumen superior a las 1.750.000 transferencias de autos usados.
Los 10 autos usados más vendidos en octubre 2025
El Volkswagen Gol y Gol Trend volvió a liderar el ranking con más de 9.000 unidades transferidas, consolidando su histórico dominio entre los usados. En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic.
Estos son los 10 autos más vendidos en octubre:
- Volkswagen Gol y Gol Trend: 9.037 unidades
- Toyota Hilux: 6.694
- Chevrolet Corsa y Classic: 4.616
- Volkswagen Amarok: 4.577
- Ford Ranger: 4.424
- Toyota Corolla: 3.437
- Ford EcoSport: 3.389
- Peugeot 208: 3.232
- Fiat Palio: 3.099
- Toyota Etios: 2.700
Cuánto valen los usados más vendidos
Los precios de referencia de los autos usados más buscados en Argentina varían según versión, estado y año, pero en promedio se ubican dentro del siguiente rango:
- Volkswagen Gol Trend (2018-2020): entre $8,5 y $11,2 millones
- Toyota Hilux (2017-2019): entre $23 y $30 millones
- Chevrolet Corsa/Classic (2014-2016): entre $5,5 y $7,2 millones
- Volkswagen Amarok (2018-2020): entre $22 y $28 millones
- Ford Ranger (2017-2019): entre $21 y $27 millones
- Toyota Corolla (2018-2020): entre $13 y $17 millones
- Ford EcoSport (2018-2020): entre $10 y $13 millones
- Peugeot 208 (2018-2021): entre $11 y $14 millones
- Fiat Palio (2016-2018): entre $7 y $9 millones
- Toyota Etios (2018-2020): entre $9 y $11 millones
Expectativas para el cierre del año por los autos usados
A pesar del freno puntual de octubre, las perspectivas para el último tramo de 2025 son alentadoras. Desde la CCA estiman que el mercado podría cerrar con más de 1,7 millones de transferencias, impulsado por la estabilidad cambiaria y una mayor confianza del consumidor.
El crecimiento más fuerte se observa en las provincias del interior, con Formosa, Neuquén y Santiago del Estero liderando los porcentajes de incremento interanual. Además, muchas operaciones incluyen la entrega de un vehículo usado como parte de pago, una práctica que sigue siendo clave para dinamizar el sector.
Con una demanda sostenida y precios que se mantienen firmes, el mercado de autos usados se consolida como uno de los más activos del año dentro del rubro automotor.