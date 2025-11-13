El auto más vendido en Argentina: cuál es y qué precio tiene

Autos.jpg

Los 10 autos usados más vendidos en octubre 2025

El Volkswagen Gol y Gol Trend volvió a liderar el ranking con más de 9.000 unidades transferidas, consolidando su histórico dominio entre los usados. En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic.

Estos son los 10 autos más vendidos en octubre:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 9.037 unidades

Toyota Hilux: 6.694

Chevrolet Corsa y Classic: 4.616

Volkswagen Amarok: 4.577

Ford Ranger: 4.424

Toyota Corolla: 3.437

Ford EcoSport: 3.389

Peugeot 208: 3.232

Fiat Palio: 3.099

Toyota Etios: 2.700

autos, usados.jpg

Cuánto valen los usados más vendidos

Los precios de referencia de los autos usados más buscados en Argentina varían según versión, estado y año, pero en promedio se ubican dentro del siguiente rango:

Volkswagen Gol Trend (2018-2020): entre $8,5 y $11,2 millones

Toyota Hilux (2017-2019): entre $23 y $30 millones

Chevrolet Corsa/Classic (2014-2016): entre $5,5 y $7,2 millones

Volkswagen Amarok (2018-2020): entre $22 y $28 millones

Ford Ranger (2017-2019): entre $21 y $27 millones

Toyota Corolla (2018-2020): entre $13 y $17 millones

Ford EcoSport (2018-2020): entre $10 y $13 millones

Peugeot 208 (2018-2021): entre $11 y $14 millones

Fiat Palio (2016-2018): entre $7 y $9 millones

Toyota Etios (2018-2020): entre $9 y $11 millones

Expectativas para el cierre del año por los autos usados

A pesar del freno puntual de octubre, las perspectivas para el último tramo de 2025 son alentadoras. Desde la CCA estiman que el mercado podría cerrar con más de 1,7 millones de transferencias, impulsado por la estabilidad cambiaria y una mayor confianza del consumidor.

El crecimiento más fuerte se observa en las provincias del interior, con Formosa, Neuquén y Santiago del Estero liderando los porcentajes de incremento interanual. Además, muchas operaciones incluyen la entrega de un vehículo usado como parte de pago, una práctica que sigue siendo clave para dinamizar el sector.

Con una demanda sostenida y precios que se mantienen firmes, el mercado de autos usados se consolida como uno de los más activos del año dentro del rubro automotor.