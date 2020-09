Dólares y ATP: qué pasará con Netflix y las compras al exterior

La novedad del día es que aquellos empleados que cobran, a través de sus empresas la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) no podrán comprar dólares mientras reciban o hayan recibido esta asignación especial.

A partir de la medida, varias preguntas sobre los consumos en dólares con tarjeta aparecen. Entre ellos: ¿se podrá seguir haciendo consumos vía tarjeta en dólares, tanto de productos como servicios -por ejemplo Netflix o Playstation-?

La respuesta simple es que sí, se podrá seguir consumiendo. Fuentes cercanas al Banco Central confirmaron a varios sitios de Buenos Aires que las restricciones para comprar dólares son solo para el atesoramiento, pero no para los consumos a través de tarjetas de crédito y débito.

Ahora el problema es que aquellas personas que compraban dólares para cubrir estos gastos, si reciben ATP, no podrán hacerlo más y van a tener que pagar todos sus consumos en pesos o con los dólares que tuvieran de anteriores compras. O bien, su equivalente en pesos teniendo en cuenta las cargas e impuestos videntes (35% impuesto solidario; 30% a cuenta de Ganancias e ingresos Brutos).

Sin embargo, en el caso de Netflix, Google Drive, Spotify y otros servicios, el impuesto solidario es del 8%.

De todas maneras no hay problema para realizar consumos, sean compras afuera vía Amazon o algún marketplace similar o se trate de servicios digitales como Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, Google Drive, etcétera. Estos gastos van a restar al cupo de dólares, aunque no hay límites (es decir, si se consume US$ 1.000, resta cupo durante cinco meses).