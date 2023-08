Dólar blue hoy en Mendoza (7).jpeg Foto: Diario UNO

La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 94% respecto del dólar minorista y en el 101% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 211 desde que comenzó el año.

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- cotiza a $503,86. En tanto, el dólar mayorista avanza 75 centavos (0,27%) a $276 por unidad.

El exportadores volvieron a ingresar más de u$s 100 millones al mercado oficial de cambios a través de la nueva cotización diferencial para el agro, lo que ayudó nuevamente a que el Banco Central compara una importante cantidad de divisas, aunque terminó con un resalto negativo acumulado en el mes.

No obstante, por el pago que realizó el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales brutas del Banco Central registraron una caída de u$s 1614 millones y finalizaron la jornada de hoy en u$s 24.032 millones, el nivel más bajo desde mayo de 2006.

El Central registró este lunes un saldo a favor de U$S 177 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, conformado por una compra de u$s 220 millones y una venta de 309 millones de yuanes, equivalentes a más de u$s 43 millones, para abastecer a la demanda autorizada de los importadores.

A pesar de las fuertes compras de la última semana, la entidad terminó el mes con otro resultado negativo, como consecuencia de las ventas netas previas. En julio, acumuló saldo negativo de alrededor de U$S 467 millones, por lo que el rojo de los siete primeros meses del año creció a u$s 3534 millones, aproximadamente.