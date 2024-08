Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 26 de agosto

►TE PUEDE INTERESAR: Desigual impacto de la caída del empleo registrado en el país: Mendoza entre las menos afectadas

El dólar blue en la city porteña

La plaza cambiaria en Buenos Aires volvió a mostrar este lunes un reducido número de operaciones en el que el dólar blue se mantuvo en torno a los $ 1.350 para la venta.

En tanto, en el segmento financiero, se anotaron alzas del 0,28% para el Contado Con Liquidación (CCL) que terminó en $1.294, mientras que el MEP cerró en $1.285, y con un alza del 0,23%.

banco central.jpg Crecieron las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina.

En medio de este panorama, el Banco Central (BCRA) informó que terminó con "saldo neutro" su intervención en el Mercado Único de Cambios (MULC), si bien las reservas internacionales aumentaron US$ 29 millones desde el viernes, para quedar en torno a los US$ 27.874 millones.

Cuando restan cuatro días hábiles para que termine el mes, las reservas internacionales del BCRA crecieron a 1.475 millones, y en lo que va del año unos US$4.803 millones, según cálculos privados a partir de datos de la entidad monetaria.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista finalizó en $950,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 42%. El valor del billete en el Banco Nación fue de $967,50 y en el promedio de los bancos fue de $986,89.

En tanto, la tasa de Riesgo País bajó 0,40% para quedar en 1.516 puntos, merced a la recuperación de los precios de los títulos de deuda argentino, ante una posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos realice una baja de tasas, y eso impulse una corriente compradora a bonos de los países emergentes.

Sin embargo, el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que la tasa de Riesgo País no baja de manera contundente porque "lo que el mercado mira es la capacidad de pago".

Durante el 2025, "vencen US$ 8.000 millones de la restructuración (de la deuda) mal hecha por Martín Guzmán. Además, hay pagos al FMI, más los Bopreal" y los dólares que tiene el gobierno "no alcanzan para afrontar esos compromisos" dijo el ex titular del BCRA en declaraciones radiales.

