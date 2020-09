Denunciaron al HSBC por traspaso fraudulento de 80 millones

La entidad le dio curso a la maniobra, inclusive después de tener constancia del engaño, según difundió el domingo la BBC de Londres.

Los documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mientras que el programa británico de investigación Panorama lideró la pesquisa para el canal púbico BBC.

La cadena indicó que los ficheros difundidos detallan cuál fue el papel de ese banco en un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares).

El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad.

Sin embargo, los documentos muestran también que la estafa de inversión -conocida como esquema Ponzi- se inició al poco tiempo de que el banco británico fuera sancionado con una multa por valor de 1.400 millones de libras (1.900 millones de dólares) en Estados Unidos por operaciones de blanqueo de dinero y desde entonces se había comprometido a erradicar ese tipo de prácticas.

El esquema Ponzi es una notoria forma de estafa de inversión que paga a las partes interesadas existentes con dinero recaudado de los nuevos miembros. Es una de las más conocidas estafas piramidales.

Según la BBC, abogados de algunos de los inversores que fueron embaucados en esas operaciones consideraron que la entidad debería haber adoptado medidas antes para cerrar las cuentas de los defraudadores.

Los ficheros FinCEN son 2.657 documentos, entre los que figuran 2.100 informes sobre actividades sospechosas (o SARs, en inglés), que incluyen información sobre transacciones que levantan sospechas a los propios bancos.

Los SARs no son evidencia de irregularidades: los bancos los envían a las autoridades si sospechan que los clientes podrían no estar haciendo nada bueno pero por ley, tienen que saber quiénes son sus clientes; no es suficiente presentar los SARs y seguir recibiendo dinero.