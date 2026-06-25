Confirmado el precio del dólar este viernes 26 de junio en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál va a ser el precio del dólar este viernes 26 de junio, cuando todos los bancos hayan abierto sus puertas y se habilite la venta de dólares para el público en general.
A diferencia de lo que ocurrió en los primeros tres días de la semana, este jueves el precio del dólar se mantuvo estable, sin altas ni bajas, por lo que los bancos se encargaron de confirmar cuál será su valor este viernes cuando abran los mercados.
La confirmación de los bancos fue dada al Banco Central, que es el que recepciona los informes de cada una de las entidades económicas, y este se encargó de publicarlos en su sitio web.
El que también se mostró estable fue el dólar blue. Esta moneda informal, no obstante, también mantuvo su brecha con el dólar oficial, con la que también arrancará este viernes, en el cierre de la semana.
El precio del dólar este viernes 26 de junio en cada uno de los bancos
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este viernes 26 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.495
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.505
- Banco Supervielle: $1.506
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.490
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.500
- Banco de Comercio: $1.495
En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.530 por lo que este viernes el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.
Cuánto se puede ganar con 1.000 dólares en un plazo fijo
Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.
Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días y lo que se puede ganar con 1000 dólares en cada uno de ellos: