Confirmado el precio del dólar este martes 18 de agosto cuando abran los bancos

Luego de haber tocado nuevamente el récord de $1.520, los bancos más importantes confirmaron que el precio del dólar oficial estará apenas por debajo de ese precio. Así se desprende de los informes que enviaron cada una de las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En tanto, las cuevas señalaron que el dólar blue se venderá por encima del precio del dólar oficial, al menos en el inicio de la jornada de este martes 18 de agosto.
El precio del dólar en cada banco este martes 18 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 18 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.510
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.517
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.502
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.515
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
El Banco Central y una importante decisión sobre el dólar
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo en la primera quincena de agosto su ritmo de acumulación de reservas al nivel más bajo en lo que va del año, como parte de una estrategia deliberada orientada a no convalidar presiones sobre el tipo de cambio y sostener el sendero de desaceleración de la inflación, según se desprende de datos oficiales.
Durante las primeras semanas del mes, la autoridad monetaria que preside el economista Santiago Bausili promedió compras diarias por cerca de 28 millones de dólares, una cifra sustancialmente inferior a los promedios registrados en meses precedentes, como julio (103 millones de dólares diarios) y mayo (137 millones de dólares diarios), marcando una moderación en la absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Fuentes del sector financiero y del equipo económico señalaron que la retracción en el volumen de compras responde a la necesidad de no recalentar la plaza cambiaria en un contexto donde el dólar mayorista osciló en torno a la franja de los 1.487 a 1.500 pesos y la demanda privada de divisas se mantuvo activa.
En pocas palabras
- Bancos: Confirmaron el precio del dólar para este martes 18 de agosto, ubicándose cerca del récord previo.
- Dólar Blue: Se venderá por encima del precio del dólar oficial al inicio de la jornada.
- BCRA: Redujo la acumulación de reservas en agosto para no presionar el tipo de cambio.