Confirmado el precio del dólar este martes 18 de agosto cuando abran los bancos

El precio del dólar en cada banco este martes 18 de agosto

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 18 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:

Banco Nación: $1.510

Banco Galicia: $1.510

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.517

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.502

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.515

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.510

El Banco Central y una importante decisión sobre el dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo en la primera quincena de agosto su ritmo de acumulación de reservas al nivel más bajo en lo que va del año, como parte de una estrategia deliberada orientada a no convalidar presiones sobre el tipo de cambio y sostener el sendero de desaceleración de la inflación, según se desprende de datos oficiales.

Durante las primeras semanas del mes, la autoridad monetaria que preside el economista Santiago Bausili promedió compras diarias por cerca de 28 millones de dólares, una cifra sustancialmente inferior a los promedios registrados en meses precedentes, como julio (103 millones de dólares diarios) y mayo (137 millones de dólares diarios), marcando una moderación en la absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Fuentes del sector financiero y del equipo económico señalaron que la retracción en el volumen de compras responde a la necesidad de no recalentar la plaza cambiaria en un contexto donde el dólar mayorista osciló en torno a la franja de los 1.487 a 1.500 pesos y la demanda privada de divisas se mantuvo activa.