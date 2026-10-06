A la espera del concurso, Flybondi dejó de vender pasajes desde Mendoza tras 8 años

"Más allá del concurso, la situación parece irremontable. ¿Cómo va a volver a operar después de haber vendido más de 40 mil pasajes en un mes de vuelos que nunca se hicieron?", analizó un conocedor de los pormenores.

Sin vuelos ni pasajes desde Mendoza

Contrariamente a lo que sucede con otras empresas concursadas que buscan un paraguas legal para poder trabajar y así afrontar sus compromisos de pago con los acreedores, Flybondi no vuela. Y su futuro es un gran interrogante.

Este fin de semana ya no hubo arribo de aviones de la aerolínea al Aeropuerto El Plumerillo. Tampoco partidas a Buenos Aires, su único destino, aunque en otra época llegó a operar otros 4 (Córdoba, Neuquén, Iguazú y Bariloche).

Entre los trabajadores hay angustia y también temor de hablar sobre su propia situación. Pero además de desconocer los alcances del concurso, no dudan en admitir que el incumplimiento de la compañía los afecta.

Ante la consulta de Diario UNO, uno de ellos reconoció que "a quienes se fueron con retiro voluntario todavía no les pagaron. Y los que seguimos trabajando llevamos un tiempo sin cobrar el sueldo. El atraso es importante".

De 1.500 pasajeros diarios a 0

En el Aeropuerto mendocino la postal cambió y operativamente la terminal adaptó su infraestructura a la ausencia de Flybondi. Es que la crisis, agudizada durante el primer semestre del año, se tradujo en un desplome de su actividad.

"Por el aeropuerto pasan unas 7 mil personas por día y aproximadamente un 20% de ese flujo era de Flybondi. Pero eso cambió", reseña Sergio Rinaldo, gerente Regional Oeste de Aeropuertos Argentina, concesionario de El Plumerillo.

Más allá de la reconfiguración que ya no cuenta con Flybondi, el aeropuerto está en condiciones de sumarse a los acreedores de una eventual lista si el concurso finalmente se abre. Su acreencia suma "varios millones" en concepto de tasas impagas por uso de la infraestructura.