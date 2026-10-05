Flybondi pidió el concurso de acreedores para reestructurar una deuda millonaria

El concurso preventivo permite a firmas en cesación de pagos o dificultades económicas serias renegociar deudas con acreedores. Para asegurar la continuidad y evitar la quiebra, contempla la suspensión de acciones de cobro y ejecuciones.

La crisis de Flybondi y su impacto en el mercado aerocomercial de Mendoza la expuso a un pedido de informes por parte de la diputada nacional Mariana Juri.

De cuánto es la deuda de Flybondi

El frente financiero de Flybondi presenta un nivel de complejidad crítico. Entre todos los reclamos reconocidos sus deudas superan los $4.000 millones, que podrían escalar hasta los $4.600 millones con intereses y costas de embargos judiciales.

Sin embargo, fuentes de la industria aeronáutica advierten que dicho monto representa únicamente una fracción del pasivo total acumulado por la empresa. Entre sus principales acreedores están:

Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo .

Proveedores de combustible aeronáutico.

Arrendadores de aviones (lessors) y talleres de mantenimiento técnico.

Reclamos laborales e indemnizatorios.

También suman los reclamos de reembolso de miles de pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. Este invierno Flybondi canceló 24 vuelos y dejó varados a más de 4 mil personas que iban a vacacionar en Mendoza.

A este panorama se suma la situación de 2 aeronaves que permanecen fuera de la Argentina, con deudas cercanas a los 5,5 millones de dólares vinculadas exclusivamente con tareas de mantenimiento técnico e inspecciones.

Hoy Flybondi posee apenas 3 aviones en el país. Otros 10 que integraban su flota se devolvieron a fueron devueltos a sus respectivos arrendadores.

La caída del flujo de pasajeros de Flybondi

El ingreso de un nuevo accionista, el fondo inversor COC Global en mayo de 2025, le aportó oxígeno financiero con más de U$S70 millones para sostener sus operaciones. Pero un embargo posterior de ARCA le impuso un límite a sus operaciones.

Según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en agosto de 2025 Flybondi había transportado a 254.533 pasajeros en rutas de cabotaje, lo que le aseguró una cuota de 17% del mercado doméstico antes del derrumbe.

Es que en agosto último, con una flota diezmada, sólo 1.865 pasajeros volaron con la compañía, lo que representó apenas 0,1% del mercado. Haber perdido más de 252.000 clientes evidencia la crisis de la pionera del modelo low cost en el país.

La apertura de esta etapa judicial abre un escenario incierto para Flybondi. La decisión de la Justicia determinará si logrará reestructurar sus pasivos para retomar las operaciones o si se encamina hacia un desenlace más severo.