D'Onofrio recordó la consagración de River en Madrid con una picante frase para Boca

D'Onofrio habló de lo que significa Madrid en su vida al decir: "Sí. ¡Hasta me compré un departamento! Voy seguido y miro al Real y al Atlético a veces también. Pero en el Bernabéu me siento como en mi casa. Florentino es muy gentil conmigo y, cada vez que voy, me da un lugar preferencial en el palco de honor, a dos asientos de donde estuve en la final. No puedo explicar lo que es la emoción de estar ahí: cada vez que voy, revivo todo".

"Siento que fuimos parte de la historia. Por cómo se dio todo y por todo lo que pasó: porque llovió y se jugó al otro día, porque no se pudo hacer en la cancha de River, porque no querían jugar y tuve que ir a Paraguay... Hasta que todo terminó en Madrid y ganamos", enfatizó.

D'Onofrio elogió al ex DT campeón de la Libertadores, Marcelo Gallardo. "Es un gran líder. Con ese equipo me animaba a jugar la final 10 veces más, que no quede ninguna duda. Cada 10 partidos, nos podían haber llegado a ganar uno. ¡Los eliminamos de todos lados!".

La frase de D'Onofrio que hizo ruido en Boca

"Pasa el tiempo y más me doy cuenta de lo fuerte que fue lo que hicimos. ¡Se me pone la piel de gallina, mirá! En ese momento no lo viví tanto como lo fui viviendo después. Madrid es como el vino: a medida que va pasando el tiempo, es mucho más rico", dijo D'Onofrio.