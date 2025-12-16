Diputados inició el debate del Presupuesto 2026 con un trámite exprés impulsado por el oficialismo

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, sostuvo el diputado cordobés, al tiempo que aseguró que el proyecto pone fin al “impuesto inflacionario” al que, según dijo, gobiernos anteriores acostumbraron a la población.

Bornoroni remarcó que el equilibrio fiscal implica “gastar lo que ingresa” y evitar erogaciones por encima de los recursos disponibles. “Eso da previsibilidad a todos los argentinos”, afirmó, y agregó que el presupuesto permitirá “mostrarle al mundo que somos un país serio, que sabe cómo y en qué gasta”.

En esa línea, consideró que la iniciativa “ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”, y sostuvo que contar con un presupuesto equilibrado es una obligación que el Congreso “históricamente debió haber cumplido”.

“El presidente, con este equilibrio fiscal, nos marca el camino hacia una Argentina grande”, destacó el legislador oficialista.

Según Bornoroni, con la Ley de Presupuesto 2026 “el Estado empieza a gastar lo que tiene y deja de asfixiar a los argentinos con más impuestos”, lo que además permitirá un mayor control parlamentario del gasto público. “Va a haber claridad sobre cómo y hacia dónde se direccionan los recursos, siempre con equilibrio fiscal”, concluyó.

Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria confirmó que su espacio presentará un dictamen propio tanto para la Ley de Presupuesto 2026 como para los proyectos de Inocencia Fiscal y de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Fuentes: Noticias Argentinas y Congreso de la Nación