Día Mundial de la Empanada: ¿cuál es la mejor en toda la Argentina?

Es una comida tan amplia que no admite controversias acerca de la elaboración de masas, rellenos y métodos de cocción. Sin embargo, en la Argentina emergen acaloradas discusiones sobre las diferencias de una provincia a la otra y cuál es el mejor sabor de empanada.

Mapa de la empanada en Argentina

Emapanda tucumana: el relleno más común es el matambre de vaca cortado a cuchillo, acompañado con cebolla blanca y de verdeo, huevo duro, grasa vacuna, comino, pimentón y ají. Son empanadas jugosas y con un sabor inigualable que se cocinan preferentemente en horno de barro, aunque también pueden hacerse en horno de gas o fritas en grasa.

empanada salteña Como distintivo, la empanada salteña lleva papa.

Empanada salteña: esta versión se caracteriza por ser pequeña, muy jugosa y rellena de carne vacuna cortada a cuchillo. También, lleva papa en cubos pequeños, cebolla de verdeo, huevo duro y mucha grasa pella. Se diferencia por su condimento intenso, especialmente el comino y el pimentón.

salteña: esta versión se caracteriza por ser pequeña, muy jugosa y rellena de vacuna cortada a cuchillo. También, lleva papa en cubos pequeños, cebolla de verdeo, huevo duro y mucha grasa pella. Se diferencia por su condimento intenso, especialmente el comino y el pimentón. Versión mendocina: estas empanadas suelen ser horneadas, caracterizadas por tener un relleno jugoso de carne cortada a cuchillo o molida. Llevan abundante cebolla (a menudo en proporción 1:1 con la carne), pimentón, ají molido, comino, orégano, huevo duro y aceitunas verdes. Se distinguen por su masa casera con grasa vacuna y su cocción al horno fuerte.

Cómo comen las empanadas en San Juan

Este platillo lleva aceitunas y ajo y se distingue por el agregado de tomate pelado en el relleno y, en algunos casos, vino blanco para la masa que es con harina de trigo y grasa. La carne es de lomo, carnaza de nalga o cuadril picado fino. Ají, pimentón dulce e incluso orégano para la sazón. Se comen fritas o al horno.