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Día Mundial de la Empanada: ¿cuál es la mejor en toda la Argentina?

Las empanadas son uno de los platos significativos de la Argentina y existen diferentes variedades dependiendo la región del país

Paula García
Por Paula García [email protected]
Qué sabores de empanadas existen en cada región del país.

Qué sabores de empanadas existen en cada región del país.

El 8 de abril se celebra el día de la empanada en Argentina y en el mundo. Según la biblia de los gastronómicos, Larousse Gastronomique, es una “especialidad que consiste en una masa de pan que admite toda clase de rellenos”. A continuación, exploramos la ruta de las empanadas en el país.

Es una comida tan amplia que no admite controversias acerca de la elaboración de masas, rellenos y métodos de cocción. Sin embargo, en la Argentina emergen acaloradas discusiones sobre las diferencias de una provincia a la otra y cuál es el mejor sabor de empanada.

Mapa de la empanada en Argentina

  • Emapanda tucumana: el relleno más común es el matambre de vaca cortado a cuchillo, acompañado con cebolla blanca y de verdeo, huevo duro, grasa vacuna, comino, pimentón y ají. Son empanadas jugosas y con un sabor inigualable que se cocinan preferentemente en horno de barro, aunque también pueden hacerse en horno de gas o fritas en grasa.
empanada salteña
Como distintivo, la empanada salte&ntilde;a lleva papa.

Como distintivo, la empanada salteña lleva papa.

  • Empanada salteña: esta versión se caracteriza por ser pequeña, muy jugosa y rellena de carne vacuna cortada a cuchillo. También, lleva papa en cubos pequeños, cebolla de verdeo, huevo duro y mucha grasa pella. Se diferencia por su condimento intenso, especialmente el comino y el pimentón.
  • Versión mendocina: estas empanadas suelen ser horneadas, caracterizadas por tener un relleno jugoso de carne cortada a cuchillo o molida. Llevan abundante cebolla (a menudo en proporción 1:1 con la carne), pimentón, ají molido, comino, orégano, huevo duro y aceitunas verdes. Se distinguen por su masa casera con grasa vacuna y su cocción al horno fuerte.

Cómo comen las empanadas en San Juan

Este platillo lleva aceitunas y ajo y se distingue por el agregado de tomate pelado en el relleno y, en algunos casos, vino blanco para la masa que es con harina de trigo y grasa. La carne es de lomo, carnaza de nalga o cuadril picado fino. Ají, pimentón dulce e incluso orégano para la sazón. Se comen fritas o al horno.

Domingo Faustino Sarmiento dijo en 1869 durante un almuerzo: "La verdad es que ninguna empanada en el mundo vale lo que la empanada sanjuanina", según recoge el libro Sarmiento Anecdótico que escribió Augusto Belín Sarmiento, nieto de Domingo.

empanadas
La receta sanjuanina llevaajo y tomate pelado en el relleno.

La receta sanjuanina llevaajo y tomate pelado en el relleno.

  • Empanada chaqueña: se destaca por llevar carne vacuna cortada a cuchillo (o ave) combinada con huevo duro, aceitunas, mucha cebolla y, el toque distintivo son las pasas de uva y azúcar para que la empanada tenga un perfil agridulce.
  • Empanada bonaerense: esta versión lleva carne de res picada a máquina, cebolla blanca y de verdeo. También, incorpora laurel para saborizar el relleno, morrón picado, huevo duro y aceituna.

Con 23 provincias, el universo de las empanadas supera cualquier lista, y siempre queda alguna por probar. Al final, el mejor sabor del país es el que más te gusta a vos.

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