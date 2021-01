Daniel Pelegrina y el paro de El Campo: "Estamos abiertos al diálogo"

Dijo que la decisión de la Mesa de Enlace -sin Coninagro- de convocar a un lockout el lunes, martes y miércoles de la semana próxima se debe a que la medida oficial impuesta por el Gobierno sobre las exportaciones "es una pésima señal, una medida inconsulta", agregó Daniel Pelegrina.

"Hemos convocado a un cese comercial corto y que quede en responsabilidad de los productores cumplirlo, no propiciamos controles de carga ni cortes porque verdaderamente no está la Argentina para eso, el momento es muy malo", señaló.

Agregó que "con esta medida queremos llamar la atención, hacer reflexionar al Gobierno del camino que está siguiendo que no le conviene al país; no queremos perjudicar a nadie ni que aumenten los precios".

"Todos los operadores de mercado coincidimos en que hay entre 8 y 10 millones de toneladas de maíz en Argentina, eso se reparte entre consumo y exportación y al consumo no le faltan más de 2 ó 3 millones hasta que vuelva a entrar la cosecha", detalló.

El mendocino Daniel Pelegrina dijo que "entonces no se entiende por qué se toma una medida inconsulta (por la suspensión de las exportaciones), pero además de algo que se nos había dicho que no se iban a volver a aplicar este tipo de medidas tan distorsivas".

Señaló que a partir de la suspensión de exportaciones "hay que ver qué pasa con el mercado, si los productores vemos que no conviene el precio más barato y nos guardamos el maíz es con todo el derecho de poder esperar que llegue al valor que corresponde y no habrá disponibilidad de maíz en estos meses y eso es más perjudicial".

Daniel Pelegrina también afirmó que "lo que se busca con la medida, que es contener los precios, no pasa por acá, porque la medida de maíz en cualquier kilo de pollo, cerdo o vacuno verdaderamente es bajo".

"Por el bien del país tendrían que revisar la medida, para que podamos producir más, deberían levantar la medida", concluyó.