Conmoción por un doble crimen: acribillaron a tiros a una pareja en plena calle

La madrugada de este miércoles se tiñó de sangre en Comodoro Rivadavia, Chubut. Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en plena vía pública, en un crimen que por su brutalidad y mecánica apunta a una ejecución vinculada a conflictos territoriales o ajustes de cuentas.
El hallazgo de los cuerpos, que presentaban visibles signos de violencia, generó un fuerte impacto en los vecinos del barrio Pueyrredón.
El doble homicidio tuvo lugar en las inmediaciones de la calle La Prensa al 100, a pocos metros del natatorio municipal del sector. Según las primeras informaciones policiales, el crimen no habría sido fortuito: se sospecha que las víctimas eran perseguidas desde un barrio cercano -caracterizado por su alta conflictividad- y que fueron alcanzadas y ejecutadas sobre el asfalto.
Crimen en Comodoro Rivadavia, Chubut
Alrededor de las primeras horas de la mañana, llamados al sistema de emergencias alertaron sobre la presencia de dos personas tendidas en el suelo, sin signos vitales. Al llegar al lugar, el personal policial constató que ambas presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
Aunque las identidades de los fallecidos no han sido difundidas oficialmente de forma preventiva, fuentes de la investigación indicaron que se trataría de personas jóvenes. En el lugar trabajó personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, recolectando vainas servidas y analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo en el que se movilizaban los atacantes.
Hipótesis abierta por el crimen
La principal línea investigativa descarta inicialmente el móvil del robo, debido a que las víctimas conservaban algunas pertenencias y por la saña con la que se cometió el doble crimen.
"No descartamos ninguna hipótesis, pero la mecánica sugiere un ataque directo, una ejecución", confiaron fuentes cercanas al caso.
El sector donde fueron hallados los cuerpos permaneció cercado durante varias horas, mientras los peritos realizaban las tareas de rigor antes de trasladar los restos a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.
La ciudad petrolera vuelve a ser escenario de una violencia extrema que pone en alerta a las autoridades provinciales, en un hecho que, por sus características, guarda el sello de las disputas que mantienen en vilo a los barrios más calientes de la zona sur de Chubut.
Claves del crimen
- Lugar: Calle La Prensa al 100, barrio Pueyrredón, Comodoro Rivadavia.
- Víctimas: Un hombre y una mujer (identidades bajo reserva).
- Mecánica: Persecución y ejecución con arma de fuego.
- Investigación: A cargo de la Policía del Chubut y el MPF. No hay detenidos hasta el momento.