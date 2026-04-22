Conmoción por un doble crimen: acribillaron a tiros a una pareja en plena calle

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Crimen en Comodoro Rivadavia, Chubut

Alrededor de las primeras horas de la mañana, llamados al sistema de emergencias alertaron sobre la presencia de dos personas tendidas en el suelo, sin signos vitales. Al llegar al lugar, el personal policial constató que ambas presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Aunque las identidades de los fallecidos no han sido difundidas oficialmente de forma preventiva, fuentes de la investigación indicaron que se trataría de personas jóvenes. En el lugar trabajó personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, recolectando vainas servidas y analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo en el que se movilizaban los atacantes.

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Hipótesis abierta por el crimen

La principal línea investigativa descarta inicialmente el móvil del robo, debido a que las víctimas conservaban algunas pertenencias y por la saña con la que se cometió el doble crimen.

"No descartamos ninguna hipótesis, pero la mecánica sugiere un ataque directo, una ejecución", confiaron fuentes cercanas al caso.

El sector donde fueron hallados los cuerpos permaneció cercado durante varias horas, mientras los peritos realizaban las tareas de rigor antes de trasladar los restos a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

La ciudad petrolera vuelve a ser escenario de una violencia extrema que pone en alerta a las autoridades provinciales, en un hecho que, por sus características, guarda el sello de las disputas que mantienen en vilo a los barrios más calientes de la zona sur de Chubut.

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Claves del crimen

Lugar: Calle La Prensa al 100, barrio Pueyrredón, Comodoro Rivadavia .

. Víctimas: Un hombre y una mujer (identidades bajo reserva).

Mecánica: Persecución y ejecución con arma de fuego.

Investigación: A cargo de la Policía del Chubut y el MPF. No hay detenidos hasta el momento.