Cómo pedir un préstamo personal para cancelar deudas de expensas en consorcios

El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de préstamo personal que tiene como objetivo ayudar a las personas que deben las expensas en consorcios

Esta línea está pensada tanto para propietarios como para inquilinos, siempre que el consorcio donde vivas sea cliente del banco o esté dentro de su red de influencia.

La nueva línea de préstamo personal del Banco Ciudad está destinado para ayudar a los deudores, tanto para propietarios como para inquilinos, de expensas en consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). Todos los detalles de cómo solicitarlo.

Dentro de sus variadas líneas de préstamos personales, la denominada "Préstamos para Expensas en C.A.B.A." está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad que les permite a los interesados cancelar sus deudas de expensas de manera rápida y accesible.

El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Cómo solicitar en el Banco Ciudad el "Préstamos para Expensas en C.A.B.A."

La línea de "Préstamos para Expensas en C.A.B.A." del Banco Ciudad tiene como fin la cancelación de deudas de expensas en consorcios de C.A.B.A tanto para propietarios como para inquilinos, dentro de la red de consorcios clientes de la entidad porteña.

Se puede solicitar a través la web del Banco Ciudad (bancociudad.com.ar/institucional/encuesta/DeudasExpensas_CABA) y la documentación a presentar es la certificación de deuda emitida por el consorcio como comprobante del destino de fondos.

Más detalles del préstamo personal:

  • Relación cuota ingreso: hasta el 20% de los ingresos del solicitante.
  • Plazo: hasta 18 meses.
  • Monto máximo: $1.500.000 o hasta 3 meses de deuda (de ambos el menor).
  • Moneda: pesos por el sistema de amortización francés.
  • CFT C/IVA: 102,36%: al cabo de un año, el costo total por haber pedido el préstamo es casi equivalente al monto original que pediste (un poco más del doble).
El Banco Ciudad tiene vigente una línea de préstamos personales específicamente diseñada para la cancelación de deudas de expensas en consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Otros requisitos del Banco Ciudad

Para acceder, el banco suele solicitar además:

  • DNI y comprobante de ingresos: recibo de sueldo, comprobante de monotributo o jubilación.
  • No registrar antecedentes desfavorables: tanto el solicitante como el consorcio deben estar en una situación financiera regular.

Existe también una línea distinta dirigida directamente a los Consorcios (como entidad) para realizar reparaciones, mejoras de accesibilidad o pagar deudas fiscales, con montos mucho más elevados y plazos de hasta 60 meses.

