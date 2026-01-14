Cómo pedir un préstamo personal para cancelar deudas de expensas en consorcios

Dentro de sus variadas líneas de préstamos personales, la denominada "Préstamos para Expensas en C.A.B.A." está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad que les permite a los interesados cancelar sus deudas de expensas de manera rápida y accesible.

Banco Ciudad.jpg El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Cómo solicitar en el Banco Ciudad el "Préstamos para Expensas en C.A.B.A."

La línea de "Préstamos para Expensas en C.A.B.A." del Banco Ciudad tiene como fin la cancelación de deudas de expensas en consorcios de C.A.B.A tanto para propietarios como para inquilinos, dentro de la red de consorcios clientes de la entidad porteña.