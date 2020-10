Cinthia Fernández acusó a Laurita Fernández de haber tenido una relación con Martín Baclini

"Vos también tuviste gestión Baclini, ¿no?”, le consultó directamente la panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece. Laurita se mostró incómoda, admitió que se lo presentaron pero afirmó sin dudarlo: "No llegó a prosperar".

"Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida. En ese tiempo me quisieron presentar a varias personas”, contó la rubia.

Laurita Fernández admitió que tuvo algo con Baclini pero que no prosperó

Lejos de cortar con el tema, Cinthia volvió a hablar de ese vínculo asegurando que había sido una “historia hermosa” y agregó: “Sé que te regaló un iPhone”.

"No, yo de mi pasado no hablo. No me voy a meter en sus líos", explicó Laurita y aseguró que no quería hablar de eso por respeto a su actual pareja, Nicolás Cabré, con el que se está dando una nueva oportunidad.