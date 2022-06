Xinjiang está listo para un mayor crecimiento

“Puedo sentir muchos cambios claros en Xinjiang. Las medidas de control de la epidemia y el mantenimiento de la estabilidad no se han relajado, pero están orientadas a facilitar la vida de las personas. Cuando los administradores industriales y comerciales locales visitan mi empresa siempre preguntan sobre nuestras necesidades y dificultades, además de realizar inspecciones, para poder atendernos mejor”, expresó Dai.

Se han integrado muchos puntos de control de seguridad y de epidemias a lo largo de las carreteras, lo que hace que los desplazamientos y la logística en la región sean más seguros, sostuvo, y agregó: “Los cambios son pequeños pero notables. Además, han enviado fuertes señales de que la región está haciendo algunos ajustes para adoptar una nueva fase de desarrollo. Creo que los inversionistas potenciales y la gente de negocios pueden sentir eso”.

El Buró de Estadísticas de Xinjiang informó que la región logró un crecimiento del PBI del 7 % en los primeros tres meses de este año, el más alto de las 31 regiones a nivel provincial.

Desde que Ma Xingrui, ex gobernador de la provincia de Guangdong, fue nombrado secretario del Partido de Xinjiang en diciembre, en muchas ocasiones ha propugnado un entorno empresarial internacional más orientado al mercado y basado en la ley para ayudar a los empresarios a prosperar en Xinjiang, según indicó el Diario de Xinjiang.

Zhang Xiu, presidente de Tianyun Organic Agriculture Co en la prefectura autónoma kazaja de Ili, señaló que estuvo siguiendo de cerca las declaraciones de Ma sobre impulsar el desarrollo económico y los esfuerzos de la región para atraer inversiones y negocios.

“Se están produciendo cambios en Xinjiang, dado que la seguridad ya no es un gran problema para la sociedad y los empresarios”, sostuvo Zhang, que viene haciendo negocios en Xinjiang durante más de 28 años. “Nunca me había sentido tan confiado sobre el futuro de la región, porque su desarrollo irá por la vía rápida a partir de ahora. No ha ocurrido un solo ataque terrorista en Xinjiang durante más de cinco años. Es todo un logro”.

Durante un período, Xinjiang experimentó frecuentes ataques terroristas que afectaron a todos los grupos étnicos. Desde 2014, la región ha intensificado los esfuerzos para erradicar el terrorismo y el extremismo religioso.

En los últimos años, algunos políticos occidentales y las fuerzas contrarias a China han acusado a Xinjiang de utilizar trabajos forzados y cometer genocidio. Como resultado, Estados Unidos y algunos países europeos han impuesto sanciones a los productos relacionados con Xinjiang. El Gobierno chino expresó repetidamente que tales medidas se basan en mentiras y que el objetivo es reducir el desarrollo de Xinjiang para frenar el crecimiento de China.

“Ese alboroto no afectará el entusiasmo de los empresarios chinos por invertir en Xinjiang, porque todos sabemos que esas acusaciones simplemente no son ciertas”, sostuvo Zhang. “Además, nadie quiere perderse el mejor momento para hacer negocios en Xinjiang”.