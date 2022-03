Una imagen del futuro

Los NFT son activos digitales únicos, entre los que se incluyen archivos JPEG y videoclips, que se representan por códigos inscritos en una cadena de bloques. Cuando se compran o se venden, la tecnología es capaz de rastrear si son válidos o a quién pertenecen.

Se trata de la segunda ocasión en que la casa de subastas Shanghai Jiahe organiza una puja de este tipo de forma presencial, ya que se trata de un fenómeno relativamente nuevo en el mundo del arte. En junio, la casa presentó por primera vez seis piezas de NFT, mientras que, en la convocatoria de diciembre, el número ascendía ya a 87.

“De junio a diciembre, la situación había cambiado por completo, especialmente después de que el concepto de ‘metaverso’ llegara a Internet en octubre”, indicó Yu.

En los últimos meses, artistas, coleccionistas, inversores y compradores jóvenes se han dirigido a Yu para consultar sobre los NFT. Yu afirmó que los NFT son populares entre las personas nacidas en las décadas de 1990 y 2000, grupos aficionados a vivir en el ciberespacio. “Estos activos les dan derecho a presumir en el mundo virtual. Estamos invirtiendo en las próximas generaciones”, resumió.

Según los informes gubernamentales publicados en Internet, Beijing y Shanghai han incluido el metaverso en la agenda de su plan de desarrollo de 2022. En esta última ciudad, las autoridades del distrito de Xuhui anunciaron a principios del mes pasado que apoyarán y desarrollarán el arte NFT.

El año pasado, este formato todavía era nuevo para la mayoría, hasta que el artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, revolucionó el mundo del arte en marzo. Su NFT Everydays: The First 5.000 Days, un collage compuesto por 5.000 imágenes, se vendió por u$s 69 millones en Christie’s, una cifra récord para un archivo JPEG. La gesta lo convirtió en uno de los tres artistas vivos más cotizados, según la casa de subastas.

Después de aquello, Zhang Lei, fundador de la plataforma Topholder, que comercializa con NFT, aseguró que muchos artistas acudieron a él para preguntarle sobre este formato y la tecnología blockchain. Su compañía online alberga a más de 1.000 artistas que trabajan esta modalidad. Selecciona su obra sobre todo a través de Internet y, a diferencia de lo que sucede con las galerías tradicionales, conoce a pocos de ellos en persona.

El nuevo medio artístico también permite que varios creadores se conviertan en artistas de NFT, como ilustradores y diseñadores que son hábiles en gráficos por computadora.

El artista digital Yu Yang comenzó a pintar en su tablet hace muchos años. Como uno de esos artistas que han adoptado activamente la tecnología blockchain, sostuvo que los NFT sirven para que los artistas garanticen la autenticidad y validez de sus obras.

“Los NFT todavía son muy nuevos, pero han descentralizado el mercado del arte tradicional”, dijo al tiempo que recordó que ya no tiene que firmar con una galería para vender sus obras. “A largo plazo, los NFT beneficiarán a los artistas, especialmente a los jóvenes que no tienen recursos para llegar a sus compradores”.