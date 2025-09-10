Mascotas rompen fronteras en la red social RedNote

“Muchas veces hablamos de diferencias culturales, mascotas, la vida escolar y la comida. Me encanta cuando me preguntan sobre Argentina, y disfruto aprender sobre sus vidas también”, dijo Maia. “Estos intercambios se sienten como una ventana al mundo del otro”.

Maia ha presentado a los usuarios chinos los sabores de las galletitas argentinas y los paisajes imponentes de su país. También compartió canciones pop en español, invitando a otros a sumergirse en su mundo.

En la sección de comentarios, personas de diferentes nacionalidades, edades y contextos familiares intercambian historias y distintas perspectivas de vida.

“Las mascotas, la comida y la música son universales”, expresó Maia. “Cuando compartimos estas partes de la vida con sinceridad, descubrimos lo parecidos que somos, y de ahí pueden nacer amistades reales que se transforman en vínculos increíbles”.

Chris Thomas entiende bien la reacción de Maia ante la plataforma social china.

Thomas estaba cerca de la desesperación cuando una gata callejera embarazada se metió en su patio trasero en Pittsburgh, Pensilvania, y reavivó su fe en la gente y su sentido de autoestima.

Su vínculo especial con Frances, la gata, fue compartido en RedNote y conmovió a decenas de miles de amantes de los animales en China. Ahora, padre de ocho gatos y un perro de tres patas, Thomas asegura que renació gracias al “cariño genuino” mostrado por muchos internautas chinos.

La gente hace preguntas, recuerda nombres y comparte historias de sus mascotas, con interacciones traducidas en ambas direcciones.

“Había amabilidad. La gente era curiosa, respetuosa. No sentí que tenía que fingir. Podía simplemente ser yo mismo”, dijo Thomas.

A medida que llegaban respuestas de usuarios de todo el mundo, muchos de los cuales nunca habían tenido una mascota ni pensado en animales callejeros, Thomas se dio cuenta de que su contenido ya no se trataba solo de gatos. “Se trata de lo que representan: supervivencia, sanación, familia, lo que eso signifique para vos”, afirmó.

Su experiencia en RedNote demostró que los pequeños momentos pueden resonar más allá de las fronteras, agregó.



Por ZHANG SHANGQING