Las pymes en busca de convertirse en digitales

El grupo de marcas de moda de Shenzhen, Eeka Fashion, es una de esas empresas.

“Nos esforzamos por promover la digitalización en nuestra investigación y desarrollo”, señaló Wu Qingye, vicepresidente ejecutivo de Eeka Fashion. “Los modelos comerciales tradicionales en la industria textil hacen que los clientes compren la ropa que producimos. Si utilizamos herramientas digitales en la investigación y el desarrollo, podemos cambiar ese modelo y fabricar vestimenta en función de las necesidades y preferencias de los clientes. De esta manera, se puede aliviar el problema del exceso de inventario”. El paso rápido a la digitalización ayudó a la compañía a amortiguar el impacto económico provocado por COVID-19, señaló Wu.

Eeka Fashion es solo un ejemplo de la intensificación de los esfuerzos de las pymes en la transformación digital en Shenzhen. La metrópoli del sur de China, conocida por el dinamismo del sector privado, cuenta con más de 2,15 millones de pymes, que representan más del 99 % de sus empresas.

Ikas Industries (Guangdong) Co Ltd, que se especializa en brindar soluciones inteligentes a compañías del sector de semiconductores para actualizaciones tecnológicas, también se está subiendo al tren de la digitalización. “Hay una necesidad urgente de mejorar el nivel de digitalización en nuestras operaciones”, sostuvo Li Jie, director ejecutivo de la compañía con sede en Shenzhen. “Por un lado, las empresas de semiconductores que atendemos trabajan las 24 horas del día. Eso requiere que tengamos una capacidad de respuesta rápida. Por otro lado, estamos operando una serie de centros de soporte técnico en varias ciudades del país y en el extranjero. Cómo administrar esto bien es un desafío para una pyme como nosotros”.

Aunque existe una creciente conciencia de la digitalización entre las pymes chinas, la mayoría se encuentra todavía en las primeras etapas de desarrollo y se enfrenta a una serie de obstáculos. Según el Instituto de Estandarización de Electrónica de China, se cree que la falta de talento y las capacidades relativamente débiles en tecnología informática son los mayores desafíos que enfrentan las empresas más pequeñas para llevar a cabo la transformación digital. Los altos costos que implica también son problemáticos.

La pandemia ha acelerado el ritmo de las pymes chinas para pasar a la tecnología digital y se espera que los proveedores de servicios que ofrecen pagos inteligentes, financiamiento online, marketing digital y gestión digital a las pymes crezcan rápidamente, según afirma la consultora iResearch.

Ping An Smart City, una unidad de Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd, se enfoca en proyectos de ciudades inteligentes y lanzó cinco plataformas online para activar a las pymes en sus transformaciones digitales.

Tencent Cloud, el brazo de computación en nube de la compañía de Internet Tencent Holdings Ltd, lanzó el “Plan Star Park” en julio, brindando apoyo de marketing, técnico, financiero y de otro tipo a las pymes en parques industriales de alta tecnología en todo el país.