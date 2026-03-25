La "langosta de IA" impulsa el lanzamiento de productos localizados

El 9 de marzo, la red nacional de supercomputación respaldada por el Estado en China se sumó a la tendencia al anunciar que los servicios de OpenClaw se conectaron con sus principales plataformas interactivas de trabajo. La red es conocida por el uso rentable de grandes modelos digitales de alto rendimiento.

Ese mismo día, la compañía tecnológica china Tencent Holdings lanzó WorkBuddy, un agente de IA para múltiples escenarios diseñado para integrarse con herramientas chinas de trabajo y mensajería. Compatible con las funciones principales de OpenClaw, WorkBuddy simplifica el proceso de instalación de la “langosta de IA” con una configuración en un minuto que se conecta sin problemas con aplicaciones populares como QQ.

El 6 de marzo, el fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi anunció que había iniciado pruebas limitadas de miclaw, un agente móvil de IA basado en el modelo propio de la empresa. El software está diseñado para integrarse directamente con el ecosistema de teléfonos inteligentes de Xiaomi, lo que permite realizar tareas como planificación de viajes, gestión de horarios y control del hogar inteligente.

“Históricamente, los modelos de IA de alto nivel eran especialidad de algunos gigantes tecnológicos y conllevaban altos costos de operación”, afirmó Zhou

Hongyi, fundador del 360 Security Group. “La ‘langosta de IA’ rompe este monopolio y hace que la IA sea asequible y accesible para las pequeñas y medianas empresas, así como para los usuarios individuales”.

No obstante, la creciente popularidad de la herramienta de IA ha suscitado preocupaciones. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China advirtió que algunas instalaciones de OpenClaw podrían representar riesgos de seguridad “extremadamente altos”.

“Si no se configura correctamente, tendrá el potencial de exponer datos sensibles”, señaló el regulador.