Jóvenes y familias descubren el encanto del consumo por alquiler

La tienda de Zhou ofrece equipos tanto para la venta como para el alquiler, y más del 60% de sus clientes prefiere alquilar. La tendencia se observa sobre todo entre dos grupos: los jóvenes y las familias.

Este auge del consumo basado en el alquiler, un mercado que abarca desde dispositivos electrónicos y equipos para actividades al aire libre hasta apartamentos y productos para madres y bebés, es mucho más que una moda pasajera: representa un cambio profundo en los valores y patrones de gasto de toda una generación.

Desde cámaras de alta gama y ropa de diseñador hasta autos de lujo y juguetes para niños, la mentalidad de “¿Para qué comprar si se puede alquilar?” está pasando rápidamente de ser algo marginal a convertirse en una práctica generalizada, según los analistas.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Administración Estatal de Regulación del Mercado y la empresa tecnológica Ant Group, en julio el volumen de transacciones de la economía del alquiler en China superó los 4,2 billones de yuanes (u$s 589.000 millones) en 2024, un aumento interanual de 32%, con más de 750 millones de usuarios atendidos.

Mientras tanto, un informe de la consultora Analysys de julio mostró que la industria tradicional del alquiler se centraba en bienes de alto valor, como viviendas y vehículos. Sin embargo, el panorama actual se amplió para abarcar una gama más diversa de sectores, con modelos de alquiler más flexibles y duraciones variadas, lo que la hacía cada vez más atractiva para los consumidores.

La diversificación de la oferta y la creciente flexibilidad de los modelos de alquiler aumentaron notablemente el atractivo de esta economía, al adaptarse a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores, señaló Zhu Keli, director fundador del Instituto de Nueva Economía de China.

“Los consumidores chinos toman decisiones cada vez más racionales basadas en la utilidad y no en la aspiración”, sostuvo Zhu. “El modelo de alquiler les permite acceder a experiencias de alta gama, evitando la carga financiera de la propiedad”.

Esta nueva filosofía de consumo impulsa a los jóvenes adultos a adoptar lo que describen como un estilo de vida más “flexible y liviano”.

Para atender la creciente demanda de los consumidores jóvenes, algunos proveedores de servicios de alquiler comenzaron a ofrecer paquetes basados en escenarios que agrupan distintos equipos para determinados estilos de vida.

Desde kits de fotografía de viaje con cámaras sin espejo hasta conjuntos para acampar que incluyen carpas autoinflables, cocinas portátiles y mesas compactas, los minoristas venden cada vez más experiencias, no solo productos.