China inauguró el 28 de septiembre el puente del Gran Cañón de Huajiang, que se encuentra en la provincia de Guizhou y es el más alto del mundo. La obra permite atravesar en dos minutos un desfiladero que antes llevaba dos horas recorrer y se ha convertido en todo un símbolo de las mejoras en las infraestructuras de las zonas rurales del país.
El puente más alto del mundo marca un nuevo hito en infraestructura
Se alza a 625 metros de altura y permite atravesar en dos minutos un desfiladero que antes llevaba dos horas recorrer
Elevado a 625 metros sobre el río Beipan, el puente es una obra clave de una autopista que conecta el distrito especial de Liuzhi, en la ciudad de Liupanshui, con el condado de Anlong. Con un tramo principal de 1.420 metros, forma parte de una nueva vía rápida que atraviesa una de las provincias más montañosas del país, donde la geografía ha representado durante mucho tiempo un desafío para el transporte.
Guizhou se ha ganado la reputación de ser la provincia de los puentes. Según el departamento provincial de transporte, se han construido o están en construcción más de 32.000 puentes, y casi la mitad de los 100 más altos del mundo se alzan en sus valles. El puente de Huajiang es ahora su monumento más imponente, reflejando tanto las necesidades prácticas como la ambición ingenieril de la región.
Más allá del aspecto técnico, el puente ya está transformando el turismo y la economía local. Las autoridades y los desarrolladores preparan nuevas atracciones, como saltos bungee, una cafetería en la cima de la torre y un área turística integrada destinada a canalizar ingresos hacia las comunidades vecinas.