El país fortalece su marco legal para el crecimiento

“También ha desempeñado un papel esencial en la construcción de una economía de mercado socialista de alto nivel y aumentará la confianza de quienes participan en el sector privado en su desarrollo”.

Hu Chengzhong, presidente de una empresa privada del sector eléctrico en la provincia de Zhejiang, afirmó que siguió de cerca la formulación y aprobación de la ley, y que él y su equipo se comprometieron durante mucho tiempo a orientar la industria eléctrica de baja tensión hacia un desarrollo verde, bajo en carbono y de alta calidad.

“Un entorno jurídico estable y previsible es crucial para facilitar una transición ecológica”, señaló Hu, quien también es diputado de la Asamblea Popular Nacional. “Las iniciativas de nuestra empresa para invertir en tecnología verde e innovar nuestro modelo de negocio necesitan especialmente sólidas garantías legales para reforzar nuestra confianza”.

“Gracias a la ley, nuestro país fortaleció la base institucional para el desarrollo del sector privado. Al aprovechar la firmeza del Estado de derecho para eliminar barreras sistémicas e institucionales, estamos inyectando un impulso significativo al crecimiento de alta calidad de la economía privada”.

Tanto Zhang como Hu subrayaron la importancia de transformar la intención legislativa en servicios y apoyos concretos para las empresas, y expresaron su firme deseo de que esa transformación se materialice.

La comisión reforzó la labor de difusión y explicación tras la promulgación de la ley, indicó Zhang, e instó a los departamentos gubernamentales a modificar o derogar un total de 1.466 documentos normativos para alinearlos con la nueva legislación.

Hu elogió a los fiscales de Zhejiang por sus medidas de aplicación de la ley, que incluyen el fortalecimiento de la protección judicial de tecnologías clave y marcas propias para fomentar la innovación, así como visitas periódicas a empresas para explicar la ley y ayudar a mitigar riesgos legales en ámbitos como la protección ambiental, la seguridad en la producción y la tributación.

En respuesta a cambios significativos en el comercio mundial y a la evolución de las normas internacionales, China modificó el año pasado la Ley de Comercio Exterior.

Ante el auge del unilateralismo, el proteccionismo y lo que algunos consideran prácticas de intimidación internacional, junto con los rápidos cambios en el comercio global, resulta importante coordinar mejor desarrollo y seguridad, defender el sistema multilateral de comercio y mantener un orden económico y comercial internacional justo, al tiempo que se protegen legalmente los derechos e intereses legítimos de los operadores de comercio exterior, afirmó Xu Yongan, otro funcionario de la comisión.

La ley revisada facilita la gestión de la lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios, respalda el desarrollo del comercio digital y establece un sistema de comercio verde. También refuerza la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio exterior y promueve el desarrollo de corredores internacionales de transporte, señaló Xu.

Además, las pequeñas y medianas empresas se beneficiarán de facilidades en regulación, financiamiento y liquidación de divisas en virtud de la ley, que entró en vigor el 1 de marzo.

Asimismo, China revisó disposiciones relacionadas con el extranjero en varias otras leyes, entre ellas la Ley de Arbitraje y la Ley Marítima, para promover aún más la apertura y alinearse con los estándares internacionales, indicó la comisión.

Todas estas medidas apuntan a impulsar una apertura de alto nivel de China al mundo, concluyó Xu.