El ecosistema industrial fomenta el crecimiento

El año pasado, durante su visita a Luoyang Bearing Group en la provincia de Henan, Xi destacó: “China siempre se adhiere al camino de desarrollar la economía real. Desde la época en que dependíamos de importar fósforos, jabón y hierro, hasta convertirnos hoy en el mayor país manufacturero del mundo con el abanico más completo de categorías industriales, hemos recorrido el camino correcto”.

Chen Yanbin, director del Instituto de Economía Industrial de la Academia de Ciencias Sociales de China, dijo que, a lo largo de los años, la economía china mantuvo una fuerte resiliencia y vitalidad. “El respaldo estratégico de esto ha sido su sistema industrial completo”.

El énfasis de Xi en la manufactura demuestra que, en medio del aumento de las incertidumbres externas, “Hecho en China” contará con el respaldo de un sistema industrial más fuerte e inteligente, agregó Chen.

En 2025, la escala de la manufactura china ocupó el primer lugar a nivel mundial por decimosexto año consecutivo, brindando un sólido apoyo a un crecimiento económico de mayor calidad.

Lo que hace único al ecosistema industrial de China es la velocidad con la que los avances científicos se convierten en productos comerciales.

Zhang Li, presidente del Centro para el Desarrollo de la Industria de la Información de China, denomina esto el “efecto acelerador” de un sistema industrial moderno.

El ecosistema industrial integral de China proporciona el terreno perfecto para industrializar las innovaciones tecnológicas, dijo, y agregó que resuelve el “problema permanente de que los logros científicos tengan dificultades para encontrar aplicaciones en el mundo real”.

El Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, desarrollado de manera independiente por China, cuenta con una extensa cadena que abarca productos básicos iniciales como chips, equipos terminales intermedios como sistemas de navegación vehicular y servicios operativos posteriores.

Se espera que el valor de los servicios de navegación y posicionamiento basados en satélites en China, especialmente aquellos basados en BeiDou, supere 1 billón de yuanes (u$s 148.000 millones) en los próximos cinco años, frente a los 629.000 millones de yuanes en 2025, según datos oficiales.

Otro ejemplo destacado es la robótica. En un parque industrial de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, ingenieros pusieron a prueba un robot de cuatro patas. Con un peso de 62 kilogramos, no es ningún juguete. En una prueba de tres minutos, realiza continuamente volteretas hacia atrás, giros laterales y un salto giratorio que lo eleva 87 centímetros del suelo.

Hong Qunlian, investigador de la Academia de Investigación Macroeconómica de China, dependiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sostuvo que, a medida que se acelera una nueva ronda de revolución tecnológica, la competencia económica mundial pasó de la rivalidad entre productos y las disputas empresariales a una competencia entre ecosistemas industriales completos.

La tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la energía del hidrógeno y la fusión nuclear, y las interfaces cerebro-computadora son algunos de los campos de batalla en los que los países buscan obtener el dominio, agregó Hong.

En la Exposición Mundial de Inteligencia 2026 celebrada en Tianjin en mayo, el mensaje de los líderes empresariales internacionales fue claro: la transformación de China hacia la manufactura inteligente no es solo una historia nacional, sino un catalizador mundial.

“China no es solo un enorme mercado, es un motor global de innovación y manufactura”, afirmó Rainer Kern, director financiero de Karcher Greater China.

El proveedor alemán de soluciones de limpieza considera que la completa cadena de suministro de China, la rápida adopción tecnológica y su enorme mercado son fortalezas inigualables.

Por MA SI.