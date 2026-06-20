Caso del hombre muerto de un disparo en Ciudad: la familia no cree que se suicidó y exige investigar

El reclamo de la familia del cordobés fallecido en Mendoza

En el texto, los familiares contaron que Fernando se había mudado a Mendoza hacía unos 8 meses por cuestiones laborales. Tiempo atrás había viajado a Córdoba para visitar a sus padres y hermanos, oportunidad en la que les presentó a su pareja y les contó que ambos habían comenzado a convivir.

Según relataron, la información que recibieron indica que el disparo ocurrió dentro de un automóvil, en un estacionamiento, mientras la pareja mantenía una discusión. También señalaron que Fernando fue trasladado con vida al hospital, donde finalmente falleció.

Las dudas por las que la familia pide una investigación

El comunicado enumera varios puntos que, según la familia, generan sospechas sobre el procedimiento posterior al hecho.

Uno de ellos es la demora en la notificación oficial. Aseguran que el fallecimiento ocurrió el lunes alrededor de las 21.30, pero que recién fueron informados el miércoles cerca de las 11, más de dos días después.

También denunciaron que, hasta el momento, no han podido comunicarse con la pareja de Fernando y desconocen cuál es su situación.

El punto más grave del reclamo tiene que ver con el tratamiento del cuerpo. Según expresaron, el mismo miércoles por la noche les informaron que sería cremado, pese a que sus padres no pudieron reconocerlo personalmente ni autorizar ese procedimiento. "Nunca nos dieron la posibilidad de decidir", sostuvieron en el comunicado.

La familia concluyó el mensaje exigiendo que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando y que se determine con precisión qué ocurrió aquella noche.