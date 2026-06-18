Uñas mundialistas: diseños para alentar a la Selección argentina

El Mundial 2026 ha comenzado y son muchas las personas que están usando full color blanco y celeste para alentar a la Selección argentina. En esta ocasión te mostraremos algunos diseños de uñas para estar a tono con la ocasión y seguir apoyando a la Scaloneta.
¿Cómo pintarse las uñas para alentar a la Selección argentina?
Antes de comenzar a hacer cualquier diseño, es importante preparar la uña correctamente. Comienza cortando y limando las uñas para conseguir la forma deseada, y además te aconsejamos aplicar crema o aceite en las cutículas para luego repujarlas o cortarlas.
Una vez que las uñas estén limadas y cortadas, comienza aplicando una base fortalecedora no solo para equlibrar la superficie de la uña, sino también para protegerla de los esmaltes.
Un diseño fácil y sencillo es pintarse las uñas con un total celeste o blanco, pero si quieres crear algo más original puedes tomar un pincel finito y comenzar a dibujar una bandera, líneas, estrellas o lo que prefieras.
Una alternativa fácil y rápida de realizar es utilizar los stickers para uñas. Puedes conseguir algunos en colores dorados y aplicarlos en cada uña para crear un diseño original y divertido.
Si te gusta el brillo o el glitter, puedes utilizar un esmalte con brillo ya sea en la totalidad de la uña o en alguna parte para darle un toque especial. También puedes dejar volar tu imaginación haciendo dibujos como pelotas de fútbol, recreando la camiseta de algún jugador, etc.
Otra opción minimalista y genérica consiste en pintarte todas las uñas de color negro y luego agregar algún detalle como una pelota de fútbol con blanco.
Una propuesta muy elegante y sutil es crear una manicura francesa clásica pero haciendo una pequeña modificación: en lugar de que la línea o borde sea blanca, puedes reemplazarlo por un esmalte de color celeste.