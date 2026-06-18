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Uñas mundialistas: diseños para alentar a la Selección argentina

Te mostramos algunas ideas de manicura celeste y blanco para que puedas alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Uñas mundialistas: los mejores diseños para alentar a la Selección argentina

Uñas mundialistas: los mejores diseños para alentar a la Selección argentina

El Mundial 2026 ha comenzado y son muchas las personas que están usando full color blanco y celeste para alentar a la Selección argentina. En esta ocasión te mostraremos algunos diseños de uñas para estar a tono con la ocasión y seguir apoyando a la Scaloneta.

¿Cómo pintarse las uñas para alentar a la Selección argentina?

Antes de comenzar a hacer cualquier diseño, es importante preparar la uña correctamente. Comienza cortando y limando las uñas para conseguir la forma deseada, y además te aconsejamos aplicar crema o aceite en las cutículas para luego repujarlas o cortarlas.

Manicura argentina
La manicura argentina debe llevar blanco, celeste y alg&uacute;n detalle en dorado.&nbsp;

La manicura argentina debe llevar blanco, celeste y algún detalle en dorado.

Una vez que las uñas estén limadas y cortadas, comienza aplicando una base fortalecedora no solo para equlibrar la superficie de la uña, sino también para protegerla de los esmaltes.

Un diseño fácil y sencillo es pintarse las uñas con un total celeste o blanco, pero si quieres crear algo más original puedes tomar un pincel finito y comenzar a dibujar una bandera, líneas, estrellas o lo que prefieras.

Una alternativa fácil y rápida de realizar es utilizar los stickers para uñas. Puedes conseguir algunos en colores dorados y aplicarlos en cada uña para crear un diseño original y divertido.

Si te gusta el brillo o el glitter, puedes utilizar un esmalte con brillo ya sea en la totalidad de la uña o en alguna parte para darle un toque especial. También puedes dejar volar tu imaginación haciendo dibujos como pelotas de fútbol, recreando la camiseta de algún jugador, etc.

Uñas argentina (2)
Los detalles en color dorado le brindar&aacute;n a tu manicura un acabado original y elegante.&nbsp;

Los detalles en color dorado le brindarán a tu manicura un acabado original y elegante.

Otra opción minimalista y genérica consiste en pintarte todas las uñas de color negro y luego agregar algún detalle como una pelota de fútbol con blanco.

Una propuesta muy elegante y sutil es crear una manicura francesa clásica pero haciendo una pequeña modificación: en lugar de que la línea o borde sea blanca, puedes reemplazarlo por un esmalte de color celeste.

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