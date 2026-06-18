Uñas mundialistas: diseños para alentar a la Selección argentina

Un diseño fácil y sencillo es pintarse las uñas con un total celeste o blanco, pero si quieres crear algo más original puedes tomar un pincel finito y comenzar a dibujar una bandera, líneas, estrellas o lo que prefieras.

Una alternativa fácil y rápida de realizar es utilizar los stickers para uñas. Puedes conseguir algunos en colores dorados y aplicarlos en cada uña para crear un diseño original y divertido.

Si te gusta el brillo o el glitter, puedes utilizar un esmalte con brillo ya sea en la totalidad de la uña o en alguna parte para darle un toque especial. También puedes dejar volar tu imaginación haciendo dibujos como pelotas de fútbol, recreando la camiseta de algún jugador, etc.

Uñas argentina (2) Los detalles en color dorado le brindarán a tu manicura un acabado original y elegante. Pinterest

Otra opción minimalista y genérica consiste en pintarte todas las uñas de color negro y luego agregar algún detalle como una pelota de fútbol con blanco.

Una propuesta muy elegante y sutil es crear una manicura francesa clásica pero haciendo una pequeña modificación: en lugar de que la línea o borde sea blanca, puedes reemplazarlo por un esmalte de color celeste.