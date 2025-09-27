Los tres tonos de pelo que son tendencia y te harán brillar en primavera-verano 2025

pelo rubio El golden copper blonde es uno de los colores tendencia de pelo en primavera-verano 2025.

Tres colores de pelo para llevar en primavera-verano

El rubio es una de las tonalidades más populares en verano. Hasta las morenas buscan y agradecen el efecto del sol en su cabello, aportando reflejos naturales que lo llenan de luminosidad. Los rubios aportan una luz que no pueden reflejar otras tonalidades y cuentan con la ventaja de que se pueden adaptar a todos los estilos y tonos de piel.

Según explicaron desde Kevin Murphy a Glamour, los rubios del verano 2025 "son naturales, pero con un toque de sofisticación, lejos de las tonalidades planas". Esta temporada sobresalen tonos cálidos como el mantequilla, miel o beige. El golden copper blonde y el light golden blonde son las tonalidades clave. Además, puedes sumar degradados suaves para aportar profundidad y movimiento.

Los castaños son otra tendencia de pelo que pisa fuerte esta temporada. Tienen luz y calidez en partes iguales, además de que combinan sofisticación y naturalidad. El color caramel sunkissed será el gran protagonista de las melenas castañas. Se trata de un color multidimensional, y con mucha vida.

pelo rosa

Quienes se animan a una opción más jugada pueden probar con tonos rosas. El milk tea rose, que fusiona matices rosados con la base cremosa del té con leche, es una evolución del clásico rosa pastel que se posiciona como el favorito indiscutible y destrona al rosa fucsia o los tonos neón. Es un color etéreo, casi platino, que aporta luz al rostro y se adapta a una amplia variedad de estilos de pelo.