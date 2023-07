El lifting de pestañas: ¿es bueno o malo?

►TE PUEDE INTERESAR: Consigue unas pestañas más largas con estos aceites naturales

Pestañas 2.jpg

El lifting de pestañas: ¿cómo saber si está bien hecho?

Al momento de que te realices un lifting de pestañas, debes controlar que los siguientes pasos se realicen correctamente:

La zona del ojo y de las pestañas debe limpiarse a fondo. No deben quedar residuos de grasa o maquillaje.

El párpado móvil debe fijarse con un pegamento especial, y lo más próximo posible a la raíz de las pestañas, un molde de silicona con forma de medialuna (el tamaño deberá ir en función de la longitud de la pestaña).

Se aplica un líquido cuya función es ondularlas y se deja reposar aproximadamente 20 minutos, para después retirarlo por completo con ayuda de un algodón húmedo.

Se coloca el líquido permanente y el tinte y se espera otros 20 minutos.

Se retira el producto restante y el tubo de silicona. Por último, podrás apreciar el resultado al instante.

Para saber si el lifting de pestañas fue realizado correctamente, debes controlar que las puntas de las pestañas no estén quemadas. Si las puntas están dobladas, quiere decir que están quemadas.

Si sospechas que puede ser así, primero intenta separar las diferentes pestañas con un cepillo, si después estas no vuelven a su posición original entonces querrá decir que no están en buen estado y que el lifting de pestañas no está bien hecho.

Pestañas 3.jpg

Si después de realizar el lifting de pestañas, pasan los días y observas que las pestañas se encuentran despeinadas desde las puntas más de lo normal, también será un indicativo de que el procedimiento de lifting de pestañas no está bien hecho.

Si te han quedado restos de pegamento en las pestañas, lo primero que deberán hacerte es limpiar todos los restos de pegamento que pueda haber en la zona.

Por último, si la zona de las pestañas se encuentra roja o irritada, esto quiere decir que no te han aplicado el pegamento como corresponde. Ante cualquier síntoma de malestar, se recomienda acudir a un médico para no afectar la visión.