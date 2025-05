El corte ideal para pelo fino que le sienta bien a las mujeres +45

Embed - Orlando Pita on Instagram: "@juliannemoore in #botegavenetta at the premiere of #sirens drops on @netflix w/ @meghannfahy #millyalcock Styled by @kateyoung assistant @nataliegilhool Makeup by @romyglow Nails by @enamelle Hair by me #orlandopita"

Una de las actrices que ha elegido este corte de pelo es la talentosa Jualianne Moore, quien le dijo adiós a su cabellera larga y optó por este estilo mucho más cómodo.

Los estilistas aseguran que este corte, también conocid como "Bob Láser", debe quedar bien prolijo y pulido. Tiene líneas puras, lineales y geométricas. No puede quedar desmechado, y tampoco se le pueden hacer capas.

Como el cabello se afina con la edad, el corte Blunt Bob recto o el Bob cortado a láser, es ideal para las mujeres que pasaron los 45. Edad donde el pelo se vuelve más fino, y pierde fuerza y volumen.

Este corte es un Bob ligeramente más corto en la línea de la nuca y cae a la clavícula y es perfecto para pelo fino porque espesa la melena y aporta grosor ya que, al cortarlo todo en una capa, pones todo el peso en la punta.

