Hay un corte de cabello que está regresando con fuerza a las peluquerías y que se posiciona como una tendencia absoluta para mujeres que buscan sofisticación pero sin esfuerzo. La buena noticia es que favorece tanto a los 40 como a los 60, y resulta un equilibrio perfecto entre nostalgia y modernidad.
El corte de cabello francés que favorece tanto a los 40 como a los 60
Este corte de cabello tendencia se ha popularizado entre mujeres esta temporada. Aporta volumen y hace magia en las melenas finas
Las melenas XL no son solo cosa de jóvenes, ya que son muchas las mujeres que deciden dejar crecer su cabello entregándose a las posibilidades de las melenas hiperlargas, ya sea peinados, recogidos, trenzas, ondas y más.
Según las expertas de Vogue, a partir de los 35 el pelo crece más despacio. Si antes de esa edad el ritmo de crecimiento es de un centímetro al mes, a partir de los 35 desciende a un 0,6. A partir de los 40-45 tiende a perder densidad y volumen, y eso ocasiona que cuando llega a la altura del pecho suele quebrarse con más facilidad. Por esta razón, en la actualidad ha ganado popularidad el largo midi con desfilado delantero, un corte que recuerda al look de Jacqueline Bisset en los años 70.
Corte de cabello tendencia para mujeres de 40 a 60
El largo midi con desfilado delantero se conoce en los salones como "French Layered Midi". Su esencia es simple, tiene una longitud que reposa entre la clavícula y el pecho, caracterizada por un desfilado delantero profundo. A diferencia de las capas tradicionales que se reparten por toda la cabeza, este estilo concentra el movimiento en los mechones que enmarcan el rostro, imitando esa caída natural y ligeramente rebelde que hizo de Bisset un referente de estilo global.
Este corte de cabello es el aliado ideal para las mujeres que atraviesan los 40, 50 y 60 años por varias razones. El desfilado delantero comienza, generalmente, a la altura de los pómulos o la mandíbula. Esto crea líneas diagonales que "levantan" las facciones, suavizando los ángulos y aportando frescura al rostro.
El largo midi es la medida técnica ideal. Es lo suficientemente largo para sentirse femenino y versátil, pero lo suficientemente corto para que el peso no elimine el volumen natural de la raíz. Funciona tanto en cabellos lacios como ondulados, permitiendo que las canas (si se deciden llevar al natural) luzcan con un brillo y movimiento excepcional.
Además, a diferencia de los cortes extremadamente cortos que requieren un mantenimiento regular, este estilo envejece con gracia. Al ser una melena desfilada, el crecimiento no se ve desprolijo, una gran ventaja para las mujeres que no tienen tiempo de ir al salón o no les gusta ir tan seguido.