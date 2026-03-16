El corte de cabello francés que favorece tanto a los 40 como a los 60

corte de cabello Este corte de cabello se inspira en el look de Jacqueline Bisset en los años 70.

Corte de cabello tendencia para mujeres de 40 a 60

El largo midi con desfilado delantero se conoce en los salones como "French Layered Midi". Su esencia es simple, tiene una longitud que reposa entre la clavícula y el pecho, caracterizada por un desfilado delantero profundo. A diferencia de las capas tradicionales que se reparten por toda la cabeza, este estilo concentra el movimiento en los mechones que enmarcan el rostro, imitando esa caída natural y ligeramente rebelde que hizo de Bisset un referente de estilo global.

Este corte de cabello es el aliado ideal para las mujeres que atraviesan los 40, 50 y 60 años por varias razones. El desfilado delantero comienza, generalmente, a la altura de los pómulos o la mandíbula. Esto crea líneas diagonales que "levantan" las facciones, suavizando los ángulos y aportando frescura al rostro.

Anna Dello Russo Anna Dello Russo, periodista, editora de moda y consultora creativa italiana. Imagen: Vogue.

El largo midi es la medida técnica ideal. Es lo suficientemente largo para sentirse femenino y versátil, pero lo suficientemente corto para que el peso no elimine el volumen natural de la raíz. Funciona tanto en cabellos lacios como ondulados, permitiendo que las canas (si se deciden llevar al natural) luzcan con un brillo y movimiento excepcional.

Además, a diferencia de los cortes extremadamente cortos que requieren un mantenimiento regular, este estilo envejece con gracia. Al ser una melena desfilada, el crecimiento no se ve desprolijo, una gran ventaja para las mujeres que no tienen tiempo de ir al salón o no les gusta ir tan seguido.