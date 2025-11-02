Inicio Belleza Delineador
Maquillaje

El color de delineador que debes usar si tienes ojos marrones: no es el negro

Si quiere resaltar tus ojos marrones, este es el color de delineador que debes usar todos los días, ya sea en la línea del agua o haciendo una 'colita de gato'

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Decile adiós al delineador negro y descubre cómo resaltar tus ojos marrones

Decile adiós al delineador negro y descubre cómo resaltar tus ojos marrones

Muchas personas recurren al delineador negro para poder maquillar sus ojos, pero aunque no lo creas este color no es muy favorecedor cuando tienes ojos marrones. A continuación te explicamos por qué.

¿Qué color de delineador debes usar para maquillar ojos marrones?

El mejor color de delineador que puedes usar en los ojos marrones es el azul o el celeste, ya que amplifica la belleza de la mirada oscura. Si bien es una moda que se usó mucho en los años 80, ahora ha vuelto para quedarse y para cautivar a las generaciones actuales.

Delineador azul
El delineador azul resalta los ojos de color marrón.

El delineador azul resalta los ojos de color marrón.

Este color de delineador amplía el blanco del ojo, y le brinda un aspecto más despierto y vital. Las expertas en maquillaje aseguran que el color azul, en sus tonalidades medias y oscuras, es la mejor opción para destacar los matices ámbar o avellana de los ojos marrones y potenciar el verde.

Se llega a esta conclusión debido a la Teoría del Color, la cual asegura que el color azul es frío y se encuentra en el lado opuesto o complementario del espectro cromático al naranja, que es un color que a menudo está presente, de forma sutil, en los tonos marrones y avellana del iris.

Incluso las maquilladoras aseguran que esta teoría del color también se extiende a sombras de ojos. Por ejemplo, si no te llevas bien con el eyeliner, puedes maquillar todo tu párpado móvil directamente con sombra azul o celeste.

Delineador ojos azul
Si tienes ojos color marrón, te aconsejamos usar delineadores azules o celestes.

Si tienes ojos color marrón, te aconsejamos usar delineadores azules o celestes.

La maquilladora profesional María Varano le aseguró a la revista Para Tí: "No es necesario usar un delineador azul eléctrico brillante para ver el efecto. Un azul marino o un índigo es suficiente para crear la ilusión de una mirada más grande y un color de ojos más intenso".

Si quieres que el delineado dure intacto todo el día, te aconsejamos aplicar previamente una sombra que actúe como base (puede ser nude o celeste), y luego podrás hacer el eyeliner. En cuanto a los labios, te aconsejamos elegir un color tranquilo, como un nude o un labial gloss.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar