El color de delineador que debes usar si tienes ojos marrones: no es el negro

Se llega a esta conclusión debido a la Teoría del Color, la cual asegura que el color azul es frío y se encuentra en el lado opuesto o complementario del espectro cromático al naranja, que es un color que a menudo está presente, de forma sutil, en los tonos marrones y avellana del iris.

Incluso las maquilladoras aseguran que esta teoría del color también se extiende a sombras de ojos. Por ejemplo, si no te llevas bien con el eyeliner, puedes maquillar todo tu párpado móvil directamente con sombra azul o celeste.

Delineador ojos azul Si tienes ojos color marrón, te aconsejamos usar delineadores azules o celestes.

La maquilladora profesional María Varano le aseguró a la revista Para Tí: "No es necesario usar un delineador azul eléctrico brillante para ver el efecto. Un azul marino o un índigo es suficiente para crear la ilusión de una mirada más grande y un color de ojos más intenso".

Si quieres que el delineado dure intacto todo el día, te aconsejamos aplicar previamente una sombra que actúe como base (puede ser nude o celeste), y luego podrás hacer el eyeliner. En cuanto a los labios, te aconsejamos elegir un color tranquilo, como un nude o un labial gloss.