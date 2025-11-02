Muchas personas recurren al delineador negro para poder maquillar sus ojos, pero aunque no lo creas este color no es muy favorecedor cuando tienes ojos marrones. A continuación te explicamos por qué.
El color de delineador que debes usar si tienes ojos marrones: no es el negro
Si quiere resaltar tus ojos marrones, este es el color de delineador que debes usar todos los días, ya sea en la línea del agua o haciendo una 'colita de gato'
¿Qué color de delineador debes usar para maquillar ojos marrones?
El mejor color de delineador que puedes usar en los ojos marrones es el azul o el celeste, ya que amplifica la belleza de la mirada oscura. Si bien es una moda que se usó mucho en los años 80, ahora ha vuelto para quedarse y para cautivar a las generaciones actuales.
Este color de delineador amplía el blanco del ojo, y le brinda un aspecto más despierto y vital. Las expertas en maquillaje aseguran que el color azul, en sus tonalidades medias y oscuras, es la mejor opción para destacar los matices ámbar o avellana de los ojos marrones y potenciar el verde.
Se llega a esta conclusión debido a la Teoría del Color, la cual asegura que el color azul es frío y se encuentra en el lado opuesto o complementario del espectro cromático al naranja, que es un color que a menudo está presente, de forma sutil, en los tonos marrones y avellana del iris.
Incluso las maquilladoras aseguran que esta teoría del color también se extiende a sombras de ojos. Por ejemplo, si no te llevas bien con el eyeliner, puedes maquillar todo tu párpado móvil directamente con sombra azul o celeste.
La maquilladora profesional María Varano le aseguró a la revista Para Tí: "No es necesario usar un delineador azul eléctrico brillante para ver el efecto. Un azul marino o un índigo es suficiente para crear la ilusión de una mirada más grande y un color de ojos más intenso".
Si quieres que el delineado dure intacto todo el día, te aconsejamos aplicar previamente una sombra que actúe como base (puede ser nude o celeste), y luego podrás hacer el eyeliner. En cuanto a los labios, te aconsejamos elegir un color tranquilo, como un nude o un labial gloss.