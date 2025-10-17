Desfile Victorias Secret: cómo hacerte en casa la manicura midi jabón

Manicura Midi Jabón La manicura Midi Jabón es elegante y femenina.

Esta manicura se puede lucir tanto en uñas cortas o con un largo midi, y la idea es que se vean limpias y pulcras, por eso su nombre "Jabón". En algunos casos se permite agregar una capa de esmalte nacarado, pero esto depende del gusto personal.

Se trata de un diseño de uñas minimalista, y además no requiere de muchos cuidados y mantenimientos, por lo que no tendrás que ser "esclava" del salón de belleza para darle un retoque.

"Los tonos nudes ayudan a conseguir un aspecto más joven en las manos, además de dar la impresión de tener unos dedos más alargados y elegantes, siempre y cuando se elijan tonos con una base neutra o complementaria al tono de piel", aseguran las manicuristas de Nail Spa.

Se aconseja mantener siempre las manos y las cutículas hidratadas ya sea con cremas o con aceites, ya que de esta manera la manicura se verá mucho más elegante y sana.

Uñas Midi Jabón La manicura Midi Jabón tiene su origen en Japón.

Paso a paso de la manicura Midi Jabón: