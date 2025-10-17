Desfile Victorias Secret: cómo hacerte en casa la manicura midi jabón

El pasado miércoles 15 de octubre se llevó a cabo un nuevo desfile de la icónica marca de lencería Victoria's Secret, y en el mismo las modelos deslumbraron no solo con sus figuras, sino también con sus manicuras.
La manicura que lucieron todas las modelos es la que se conoce como Midi Jabón, y a continuación te enseñaremos a realizarla.
¿Cómo realizar la manicura Midi Jabón?
Muchas modelos de Victoria's Secret lucieron manicuras Midi Jabón, las cuales tienen su origen en Japón y cuentan con un diseño minimalista, femenino y rosado. Se utilizan esmaltes de color rosado o nude, y siempre con acabado brillante y no mate.
Esta manicura se puede lucir tanto en uñas cortas o con un largo midi, y la idea es que se vean limpias y pulcras, por eso su nombre "Jabón". En algunos casos se permite agregar una capa de esmalte nacarado, pero esto depende del gusto personal.
Se trata de un diseño de uñas minimalista, y además no requiere de muchos cuidados y mantenimientos, por lo que no tendrás que ser "esclava" del salón de belleza para darle un retoque.
"Los tonos nudes ayudan a conseguir un aspecto más joven en las manos, además de dar la impresión de tener unos dedos más alargados y elegantes, siempre y cuando se elijan tonos con una base neutra o complementaria al tono de piel", aseguran las manicuristas de Nail Spa.
Se aconseja mantener siempre las manos y las cutículas hidratadas ya sea con cremas o con aceites, ya que de esta manera la manicura se verá mucho más elegante y sana.
Paso a paso de la manicura Midi Jabón:
- Limar y cortar las uñas para lograr una forma y largo deseado.
- Empujar las cutículas hacia atrás. Puedes ayudarte con un palito de naranjo.
- Aplicar una capa de esmalte base coat para proteger las uñas.
- Aplicar dos capas finitas del esmalte color elegido.
- Finalizar la manicura con esmalte top coat.
- Aplica aceite en las cutículas y crema en las manos.