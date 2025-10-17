Inicio Belleza Manicura
Desfile Victorias Secret: cómo hacerte en casa la manicura midi jabón

Las modelos de Victoria's Secret lucieron una manicura elegante, femenina y minimalista. A continuación el paso a paso.

Paula Alonso
Aprendé el paso a paso de la manicura lucida por las modelos de Victorias Secret

El pasado miércoles 15 de octubre se llevó a cabo un nuevo desfile de la icónica marca de lencería Victoria's Secret, y en el mismo las modelos deslumbraron no solo con sus figuras, sino también con sus manicuras.

La manicura que lucieron todas las modelos es la que se conoce como Midi Jabón, y a continuación te enseñaremos a realizarla.

¿Cómo realizar la manicura Midi Jabón?

Muchas modelos de Victoria's Secret lucieron manicuras Midi Jabón, las cuales tienen su origen en Japón y cuentan con un diseño minimalista, femenino y rosado. Se utilizan esmaltes de color rosado o nude, y siempre con acabado brillante y no mate.

Manicura Midi Jabón
La manicura Midi Jabón es elegante y femenina.

Esta manicura se puede lucir tanto en uñas cortas o con un largo midi, y la idea es que se vean limpias y pulcras, por eso su nombre "Jabón". En algunos casos se permite agregar una capa de esmalte nacarado, pero esto depende del gusto personal.

Se trata de un diseño de uñas minimalista, y además no requiere de muchos cuidados y mantenimientos, por lo que no tendrás que ser "esclava" del salón de belleza para darle un retoque.

"Los tonos nudes ayudan a conseguir un aspecto más joven en las manos, además de dar la impresión de tener unos dedos más alargados y elegantes, siempre y cuando se elijan tonos con una base neutra o complementaria al tono de piel", aseguran las manicuristas de Nail Spa.

Se aconseja mantener siempre las manos y las cutículas hidratadas ya sea con cremas o con aceites, ya que de esta manera la manicura se verá mucho más elegante y sana.

Uñas Midi Jabón
La manicura Midi Jabón tiene su origen en Japón.

Paso a paso de la manicura Midi Jabón:

  • Limar y cortar las uñas para lograr una forma y largo deseado.
  • Empujar las cutículas hacia atrás. Puedes ayudarte con un palito de naranjo.
  • Aplicar una capa de esmalte base coat para proteger las uñas.
  • Aplicar dos capas finitas del esmalte color elegido.
  • Finalizar la manicura con esmalte top coat.
  • Aplica aceite en las cutículas y crema en las manos.

