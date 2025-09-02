¿Cuáles son los beneficios de teñirse las canas usando henna?

Quienes tienen canas en su cabello saben lo tedioso que es tener que cubrirlas todos los meses con tinte, no solo porque se trata de un producto tóxico, sino porque además la fibra capilar se va dañando con el paso del tiempo.
Un método que está revolucionando la cosmética natural desde hace muchos años es la henna, y a continuación te explicamos cuáles son los beneficios de usar este método de tintura para cubrir las canas.
La henna es definida como un tinte natural de color rojizo, el cual se usa en una técnica de coloración de la piel llamada mehndi. Además de usarse para teñir el pelo, se ha comprobado que este producto natural puede fortalecer el cabello, dar brillo, volumen y proteger el cuero cabelludo.
Pablo Escolano, experto en tintes, aseguró: "Los cabellos con canas son ideales para teñir con henna, es una doble experiencia; dejas de dañarlo con tintes químicos y obtienes todos sus beneficios".
Una de las mayores ventajas de la henna es que la misma se mezcla con agua y luego se aplica directamente sobre la raíz. No existen otros pasos en el medio, y tampoco se usan otros productos, por lo que se sin dudas se trata de uno de los métodos más naturales para cubrir las canas.
Otro de los beneficios de aplicar henna en el pelo es que la misma regula el pH del cuero cabelludo de manera automática. También podemos mencionar que es una técnica de tintura ideal para quienes padecen problemas de caída del pelo, alergias o condiciones como eczemas y psoriasis.
Incluso se aconseja su uso para mujeres embarazadas, ya que no contiene químicos como otros tintes industriales. No desequilibra el sistema hormonal y no debilita el cabello.
En cuanto a los resultados de color que se pueden conseguir en el pelo, Escolano dice: "La henna siempre tiende a tonos cálidos. Usamos distintas plantas para lograr matices. Siempre incluimos un poco de henna en la mezcla porque es lo que fija el color. Tenemos dos tipos: henna intensa y henna suave".