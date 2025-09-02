Henna Henna en polvo, una alternativa natural para teñir el pelo.

¿Cuáles son los beneficios de teñirse las canas usando henna?

Pablo Escolano, experto en tintes, aseguró: "Los cabellos con canas son ideales para teñir con henna, es una doble experiencia; dejas de dañarlo con tintes químicos y obtienes todos sus beneficios".

Una de las mayores ventajas de la henna es que la misma se mezcla con agua y luego se aplica directamente sobre la raíz. No existen otros pasos en el medio, y tampoco se usan otros productos, por lo que se sin dudas se trata de uno de los métodos más naturales para cubrir las canas.

Embed - TODO SOBRE LA HENNA | ¿tiñe canas? ¿aclara? ¿índigo? ¿cassia? ¿katam? Enlaces en la cajita de info

Otro de los beneficios de aplicar henna en el pelo es que la misma regula el pH del cuero cabelludo de manera automática. También podemos mencionar que es una técnica de tintura ideal para quienes padecen problemas de caída del pelo, alergias o condiciones como eczemas y psoriasis.

Incluso se aconseja su uso para mujeres embarazadas, ya que no contiene químicos como otros tintes industriales. No desequilibra el sistema hormonal y no debilita el cabello.

En cuanto a los resultados de color que se pueden conseguir en el pelo, Escolano dice: "La henna siempre tiende a tonos cálidos. Usamos distintas plantas para lograr matices. Siempre incluimos un poco de henna en la mezcla porque es lo que fija el color. Tenemos dos tipos: henna intensa y henna suave".