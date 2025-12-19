Cuál es la diferencia entre desodorante y antitranspirante

desodorante de hombre La piel de tus axilas es distinta al resto de la piel de tu cuerpo y por eso requiere un cuidado especial.

Diferencias entre desodorante y antitranspirante

Comúnmente se cree que estos productos son iguales, pero es incorrecto. A continuación, los expertos de Nivea, explican las principales diferencias:

Los desodorantes reducen el crecimiento de la bacteria en la axila.

Los antitranspirantes reducen la sudoración a la vez que ayudan a rebajar la cantidad de bacterias responsables del olor relacionado con el sudor.

Los antitranspirantes actúan directamente sobre la sudoración.

Los desodorantes ofrecen una serie de horas de protección contra los malos olores.

Los antitranspirantes ofrecen una serie de horas de protección contra el sudor.

desodorante Puedes escoger desodorante o antitranspirante, dependiendo la situación donde lo vas a utilizar.

En conclusión, el desodorante controla el olor, no el sudor, mientras que los antitranspirantes bloquean el sudor, pero no están especialmente diseñados para evitar el hedor.

Cómo elegir el mejor producto

Existe una amplia oferta de desodorantes y antitranspirantes, así que es difícil encontrar la mejor opción en el mercado. Además, hay muchas opiniones y cada persona tiene un tipo de piel diferente. A esto ses suma que no todos transpiran igual: algunas personas sudan más y presentan un olor corporal más intenso, lo que influye directamente en la elección del producto.

Sin embargo, para elegir un producto adecuado, puedes tener en cuenta los siguientes aspectos: