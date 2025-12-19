Probablemente pensaste que el desodorante y el antitranspirante eran productos iguales, pero en realidad tienen sus diferencias. A continuación, exploramos los detalles de cada uno, para qué sirven, y cuál deberías elegir para sentirte protegido durante todo el día. Cuando conoces la diferencia, resulta sencillo elegir la mejor opción para el cuidado y la higiene de tu piel.
Cuál es la diferencia entre desodorante y antitranspirante
En este artículo exploramos las diferencias entre dos productos para el cuidado de la piel: desodorante y antitranspirante. ¿Cuál es la mejor opción?
Situaciones estresantes de la vida o los aumentos de calor externos o internos en nuestro cuerpo activan las glándulas sudoríparas que reaccionan para regular la temperatura corporal segregando agua y sal. La mayoría de las personas cree que es el mismo sudor el causante de los malos olores.
No obstante, los malos olores son producidos por las bacterias que viven en la piel e ingieren el sudor en las glándulas apocrinas, unas glándulas situadas en las axilas. Por suerte, existen múltiples productos como desodorantes, antitranspirantes y perfumes.
Diferencias entre desodorante y antitranspirante
Comúnmente se cree que estos productos son iguales, pero es incorrecto. A continuación, los expertos de Nivea, explican las principales diferencias:
- Los desodorantes reducen el crecimiento de la bacteria en la axila.
- Los antitranspirantes reducen la sudoración a la vez que ayudan a rebajar la cantidad de bacterias responsables del olor relacionado con el sudor.
- Los antitranspirantes actúan directamente sobre la sudoración.
- Los desodorantes ofrecen una serie de horas de protección contra los malos olores.
- Los antitranspirantes ofrecen una serie de horas de protección contra el sudor.
En conclusión, el desodorante controla el olor, no el sudor, mientras que los antitranspirantes bloquean el sudor, pero no están especialmente diseñados para evitar el hedor.
Cómo elegir el mejor producto
Existe una amplia oferta de desodorantes y antitranspirantes, así que es difícil encontrar la mejor opción en el mercado. Además, hay muchas opiniones y cada persona tiene un tipo de piel diferente. A esto ses suma que no todos transpiran igual: algunas personas sudan más y presentan un olor corporal más intenso, lo que influye directamente en la elección del producto.
Sin embargo, para elegir un producto adecuado, puedes tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Tipo de aplicación: puedes optar por aerosol (suele ser muy refrescante), roll on (proporciona hidratación) o desodorante en barra (deja menos manchas que el resto y es apto para pieles sensibles).
- Duración del efecto: puede suceder que eliges un desodorante perfumado, pero que no mantiene muchas horas de protección contra el mal olor. En este caso, necesitas un producto más fuerte.
- Ejercitación: cuando haces deporte el cuerpo libera más sudoración que en otras situaciones de la vida cotidiana. Por eso es conveniente utilizar un antitranspirante especialmente diseñado para estas situaciones.