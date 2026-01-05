La depilación láser en el rostro es una de las opciones más efectivas para eliminar el vello facial de forma duradera. Es muy efectiva si sigues ciertos consejos esenciales, y cuidas tu piel antes y después del tratamiento. A continuación, te contamos cómo aprovechar al máximo este método y qué cuidados debes tener en cuenta.
Consejos clave para la depilación láser en el rostro
Muchas personas han optado por la depilación láser en la zona del rostro para decirle adiós al vello facial. Aquí, exploramos mitos, verdades y consejos
Es frecuente que las personas se quiten el vello del rostro por estética, para lograr una suavidad que con el afeitado no se consigue, o incluso para mejorar problemas cutáneos como vellos enquistados y demás.
La depilación en el rostro puede incluir zonas como bozo, patillas, pómulos, entrecejo, nariz, mentón y submentón. Cada quién elige las zonas que se quiere depilar mediante el láser.
Factores como el tipo de piel, el grosor del vello y los niveles hormonales juegan un papel crucial en la efectividad del tratamiento. Tras una evaluación por parte de un especialista, será más fácil determinar la mejor opción para ti, ya que existen varios métodos de depilación "definitiva" o a largo plazo: alexandrita, diodo, Nd:YAG, soprano, entre otros.
Cómo beneficiar los resultados de la depilación láser en el rostro
- Evita el bronceado: no exponerse al sol ni broncearse la piel durante los días previos y posteriores a la sesión de depilación láser facial, ya que el aumento de pigmentación puede afectar el láser y disminuir la efectividad del tratamiento. Dependiendo el método, pueden ser de cuatro días a un mes sin exponerse al sol.
- No usar otros métodos de depilación de arranque: evita arrancar el vello con pinzas, cera o máquinas depilatorias. El láser necesita que el folículo piloso esté presente para debilitarlo correctamente.
- Usar protector solar: es fundamental usar protector solar de alto FPS (50+) en el rostro y zonas tratadas antes y después de la depilación "definitiva". La piel queda sensible, vulnerable a irritaciones, quemaduras y manchas por los rayos UV.
- Vello fino: si tienes el vello facial demasiado fino, es posible que la depilación láser en el rostro no sea la mejor opción, ya que podría causar irritaciones cutáneas, o incluso no hacer efecto.
- Rasurado previo: la noche antes de ir a tu sesión de depilación tienes que rasurarte con cuidado de no lastimar ninguna zona. Así, los vellos estarán en la fase óptima para ser eliminados por el láser.
- Hidratación: los días previos y posteriores a la depilación es importante preparar la piel con tu crema hidratante de siempre. Esto minimizará la aparición de una inflamación luego del procedimiento.