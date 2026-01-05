Consejos clave para la depilación láser en el rostro

Es frecuente que las personas se quiten el vello del rostro por estética, para lograr una suavidad que con el afeitado no se consigue, o incluso para mejorar problemas cutáneos como vellos enquistados y demás.

La depilación en el rostro puede incluir zonas como bozo, patillas, pómulos, entrecejo, nariz, mentón y submentón. Cada quién elige las zonas que se quiere depilar mediante el láser.