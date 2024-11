Con 62 años, cuál es el secreto de la longevidad de Demi Moore y cómo cuida su cuerpo

Demi Moore 2.jpg Demi Moore.

¿Cuál es el secreto de la longevidad de Demi Moore?

"Ponerme en forma para esa película ('A Few Good Men' de 1992) desencadenó la obsesión por hacer ejercicio que me consumiría. No sentía que pudiera dejar de hacer ejercicio. Me levantaba de noche con un entrenador, iba en bicicleta a donde fuera (alcanzaba casi 100 kilómetros al día solo rodando), luego filmaba un día completo, que generalmente es una jornada de 12 horas; y comenzaba todo de nuevo", aseguró en su libro Demi Moore.

Tras esto, Demi Moore decidió retirar el gimnasio que tenía en casa y dejó de hacer ejercicio durante 4 años. Además come lo que quiere y hace actividades suaves, como sesiones de pilates con sus hijas.

El medio The Daily Mail asegura que la actriz Demi Moore consume alimentos frescos y que no contengan productos de origen animal. Además dejó de tomar bebidas alcohólicas desde hace más de diez años.

Demi Moore 3.jpg Demi Moore.

"Estuve sobria durante casi 20 años; tuve un desvío, y ahora llevo más de 12 años (sin beber)", confesó Moore. Abandonar las bebidas alcohólicas puede mejorar el sueño, el descanso y la salud cerebral. Además se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hepáticas, autoinmunes, cáncer de estómago y esofagitis.