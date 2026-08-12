Así es el tratamiento estético con ADN de salmón que usa Moria Casán en su piel

"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", dijo Casán entre risas, provocando la sorpresa de la mesa y abriendo el debate sobre una de las tendencias más innovadoras de la medicina estética regenerativa.

Moria Casán aseguró que aplica en su piel un tratamiento a base de esperma de salmón.

¿En qué consiste el tratamiento con ADN de salmón?

A pesar de la denominación popular con la que se lo conoce mediáticamente, el procedimiento no utiliza esperma en estado puro. En el ámbito dermatológico y de la salud estética, esta técnica se basa en el empleo de compuestos biológicos refinados y altamente purificados derivados del ADN del pez: principalmente polinucleótidos (PN) y polidesoxirribonucleótidos (PDRN).