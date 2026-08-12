Durante su reciente participación en La noche de Mirtha, la diva argentina Moria Casán volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Fiel a su estilo provocador y espontáneo, la artista reveló el peculiar tratamiento estético al que se somete para mantener la firmeza y luminosidad de su cutis. La confesión surgió luego de que la propia Mirtha Legrand elogiara en vivo el estado impecable de su piel.
Así es el tratamiento estético con ADN de salmón que usa Moria Casán en su piel
El secreto de belleza de "La One" despertó la curiosidad de todos tras su paso por la televisión. A continuación te explicamos en qué consiste el mismo.
"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", dijo Casán entre risas, provocando la sorpresa de la mesa y abriendo el debate sobre una de las tendencias más innovadoras de la medicina estética regenerativa.
¿En qué consiste el tratamiento con ADN de salmón?
A pesar de la denominación popular con la que se lo conoce mediáticamente, el procedimiento no utiliza esperma en estado puro. En el ámbito dermatológico y de la salud estética, esta técnica se basa en el empleo de compuestos biológicos refinados y altamente purificados derivados del ADN del pez: principalmente polinucleótidos (PN) y polidesoxirribonucleótidos (PDRN).
Estos activos bioestimuladores poseen una compatibilidad biológica excepcional con el tejido humano, lo que permite desencadenar procesos de reparación profunda sin generar rechazo.
¿Qué beneficios le brinda este tratamiento a la piel?
El tratamiento con PDRN y polinucleótidos se aplica mediante microinyecciones o protocolos de mesoterapia facial y ofrece múltiples propiedades antiedad:
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Favorece la regeneración de las fibras elásticas, aumentando la firmeza de la piel y reduciendo la flacidez.
RAyuda a restaurar tejidos dañados por el paso del tiempo, el fotoenvejecimiento o la pérdida de elasticidad.
Los polinucleótidos retienen moléculas de agua en la dermis, mejorando sensiblemente la textura y devolviendo la luminosidad natural.
Ayuda a calmar y homogenizar el tono del rostro.
Gracias a la repercusión provocada por la confesión de Moria Casán, el tratamiento con ADN de salmón se posiciona como una de las alternativas antienvejecimiento más solicitadas por quienes buscan resultados naturales mediante la regeneración biológica del propio tejido.
En pocas palabras
- Tratamiento estético: Moria Casán reveló usar ADN de salmón para el cuidado de su piel.
- Composición: se basa en polinucleótidos (PN) y polidesoxirribonucleótidos (PDRN) derivados del salmón.
- Beneficios: promueve la regeneración, firmeza, luminosidad y calma la piel.