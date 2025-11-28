Al momento de bañarnos debemos realizar ciertos pasos que pueden cambiar notablemente nuestra higiene. En la siguiente nota te diremos 3 hábitos súper sencillos que deberías realizar antes de ingresar en la ducha para que puedas durar "limpia" mucho más tiempo.
3 hábitos de higiene personal que debes hacer antes de bañarte en la ducha
Gracias a estos 3 hábitos de limpieza podrás mejorar notablemente tu higiene personal y además los perfumes y fragancias durarán más en tu piel
¿Qué 3 hábitos de higiene debes hacer antes de bañarte?
Agua micelar
Antes de bañarte, te aconsejamos pasarte un algodón con agua micelar por las axilas. De esta manera podrás retirar los restos de desodorante, los cuales a veces no pueden ser removidos por el jabón.
Peinados con gel
En caso de haberte realizado un "clean look" o un peinado con gel, no te aconsejamos mojar el pelo directamente y limpiarlo, ya que te costará mucho remover los restos de este producto.
Antes de bañarte, te aconsejamos remover los restos de gel con laca para pelo y un cepillo. Aunque no lo creas, la laca aflojará el gel y el cepillo servirá para separar el pelo y desenredarlo. Al momento de lavar tu pelo, te aconsejamos hacer doble limpieza con shampoo. También te aconsejamos aplicar el shampoo solo en las raíces y luego esparcir por el resto del pelo. Finaliza con acondicionador o con una mascarilla hidratante, ya que el gel suele secar el pelo.
Retirar el maquillaje
Muchas personas se bañan con el maquillaje puesto, en lugar de removerlo previamente. Aunque no lo creas, este hábito puede dañar notablemente tu cutis, ya que el agua tibia o caliente de la ducha abrirá los poros, y de esta forma el maquillaje ingresará en los mismos tapándolos.
Te aconsejamos retirar el maquillaje con agua micelar o con un jabón de limpieza. Una vez que hayas removido todo el maquillaje, luego podrás bañarse con normalidad y realizar una segunda limpieza del rostro.