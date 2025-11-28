3 hábitos de higiene personal que debes hacer antes de bañarte en la ducha

Agua micelar El agua micelar ayuda a remover los restos de desodorante de las axilas.

Peinados con gel

En caso de haberte realizado un "clean look" o un peinado con gel, no te aconsejamos mojar el pelo directamente y limpiarlo, ya que te costará mucho remover los restos de este producto.

Antes de bañarte, te aconsejamos remover los restos de gel con laca para pelo y un cepillo. Aunque no lo creas, la laca aflojará el gel y el cepillo servirá para separar el pelo y desenredarlo. Al momento de lavar tu pelo, te aconsejamos hacer doble limpieza con shampoo. También te aconsejamos aplicar el shampoo solo en las raíces y luego esparcir por el resto del pelo. Finaliza con acondicionador o con una mascarilla hidratante, ya que el gel suele secar el pelo.

Retirar el maquillaje

Muchas personas se bañan con el maquillaje puesto, en lugar de removerlo previamente. Aunque no lo creas, este hábito puede dañar notablemente tu cutis, ya que el agua tibia o caliente de la ducha abrirá los poros, y de esta forma el maquillaje ingresará en los mismos tapándolos.

Remover maquillaje.jpg Tienes que remover el maquillaje antes de bañarte.

Te aconsejamos retirar el maquillaje con agua micelar o con un jabón de limpieza. Una vez que hayas removido todo el maquillaje, luego podrás bañarse con normalidad y realizar una segunda limpieza del rostro.