Hamilton y una bomba que conmueve al mundo de la F1

"Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande y lo entiendo", dijo el exdirectivo, de 91 años, en declaraciones a la prensa británica que publicó el diario deportivo español AS.

Hamilton, de 37 años y siete veces campeón mundial -tiene un récord de títulos mundiales que comparte con el alemán Michael Schumacher- tiene contrato con la escudería Mercedes por dos temporadas más (2022 y 2023), aunque quedó mal porque perdió la definición en Abu Dabi a manos del neerlandés Max Verstappen.

"Hamilton ahora está empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla otros sueños. Creo que sólo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones", culminó Ecclestone.