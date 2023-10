Así se ve hoy el hijo menor y actor de Susan Sarandon y Tim Robbins

¿Cómo luce en la actualidad Miles Robbins?

Miles nació cuando Sarandon tenía 45 años. Incluso la actriz habló en varias entrevistas sobre cómo los medios de comunicación la criticaron por haber sido madre a edad avanzada. "Me decían ‘no tengas un bebé’ como si eso hubiese arruinado mi carrera, y que yo era muy vieja según ellos. Tuve mi primer bebé a los 39 y a mi tercero a los 45, y con cada niño era como ‘¿estás loca?, ¡no!’", dijo la actriz.

Miles Robbins.jpg Miles Robbins, el hijo menor de Tim Robbins y Susan Sarandon.

Como mencionamos anteriormente, Miles es actor y heredó esta pasión de sus padres. El joven trabajó en proyectos televisivos como "Dead Man Walking", "The X Files", "Mozart in the Jungle" y "Web Series", entre otros. Además, actuó en la película "Blockers" y en la secuela de "Halloween". Por otro lado, también tiene una gran pasión por la música y tiene su propia banda, llamada Pow Pow Family.

Miles incluso ha acompañado a sus padres a varias alfombras rojas, y siempre se destacó por sus looks. Ha lucido polleras, vestidos o trajes con peluches de Mi pequeño Pony cosidos a él.

"No me siento mujer, solo abrazo mi feminidad... Pensamos que para un hombre llevar un vestido o para una mujer llevar pantalones significa que ya son homosexuales. Yo soy hetero y tengo novia desde hace años, pero en temas de femineidad o masculinidad no sigo las normas de la sociedad", dijo el joven.

En su cuenta de Instagram (@smilesguthrie), el joven comparte fotos de su día a día, del detrás de escena de alguna película, y rara vez publica algo con sus padres.