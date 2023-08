Así lucía Javier Milei cuando era niño 

¿Cómo lucía Javier Milei cuando era niño?

Javier Milei nació en Palermo, pero luego se fue a vivir a Saenz Peña, en Tres de Febrero. A los 18 años, entre 1988 y 1989, probó jugar en las inferiores de Chacarita, pero se dio cuenta que lo suyo era la economía.

Javier Milei niño.png Javier Milei cuando era niño.

"Fui al colegio Cardenal Copello, tanto en la primaria como en el secundario. No me vinculaba mucho con mis compañeros, no tenía tiempo: jugaba al fútbol, entrenaba seis horas por día", aseguró el candidato a Presidente Javier Milei.

Si bien no tiene buena relación con sus padres, Milei asegura que ama a su hermana menor y que con ella sigue manteniendo el contacto.

Javier Milei joven.jpg Javier Milei como arquero de Chacarita.

En cuanto a su relación con el deporte, Milei dijo: "Empecé a jugar en el colegio, a los nueve años, pero al final me fui a jugar a otros clubes. Los que me conocían creían que era un buen arquero”.

Milei incluso fue cantante de rock. “Hacíamos covers de los Stones y componíamos temas propios”, recuerda el economista.

Javier Milei.jpg Javier Milei con su banda de rock "Everest".

"Cuando dejé de jugar al fútbol me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre. Entonces armé una banda de rock, Everest. No toco ningún instrumento, tampoco estudié canto. Cantaba, sí, pero porque me salía intuitivamente", dice Milei.

El economista también aseguró: "Tocábamos en bares de Palermo. Tocamos en uno que se llama Pizza Bar y lo abarrotamos de gente. Se armó un pogo tremendo y terminamos rompiendo un ventanal. Al final, lo que ganamos esa noche lo usamos para pagar el vidrio… Hacíamos temas de los Rolling Stone y otros que componía junto al baterista".