Andrés Calamaro regresa a Mendoza y este miércoles comienza la venta general de entradas

Las entradas generales saldrán a al venta este miércoles 25 de febrero a las 16 a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (solamente en efectivo). Este martes habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Macro, también a través de Ticketek.com.ar.

Andrés Calamaro en Mendoza 2026

Andrés Calamaro presentará "Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. A diferencia de la última vez que visitó Mendoza, cuando Calamaro celebró los 25 años de "Honestidad Brutal", recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio serán el centro.