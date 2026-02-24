Andrés Calamaro se presentará en Mendoza el jueves 30 de abril a las 22. Será en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit) con su nuevo tour "Como Cantor". El Samón, acompañado por su banda, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.
Andrés Calamaro regresa a Mendoza y este miércoles comienza la venta general de entradas
Andrés Calamaro llega con "Como Cantor", el tour en el que explora una dimensión más esencial y profunda de su obra
Las entradas generales saldrán a al venta este miércoles 25 de febrero a las 16 a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (solamente en efectivo). Este martes habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Macro, también a través de Ticketek.com.ar.
Andrés Calamaro en Mendoza 2026
Andrés Calamaro presentará "Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. A diferencia de la última vez que visitó Mendoza, cuando Calamaro celebró los 25 años de "Honestidad Brutal", recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio serán el centro.
El autor de "Flaca" vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el ex Abuelos de la Nada asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.
Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, Buenos Aires, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.
Este 2026 la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira que, además de Mendoza, comprende una enorme lista de provincias.
Andrés Calamaro gira nacional 2026 "Como Cantor"
- 24 de abril. Santa Fe. Estadio Cubierto Club A. Unión.
- 26 de abril. Corrientes. Anfiteatro Cocomarola.
- 30 de abril. Mendoza. Arena Maipú Stadium.
- 2 de mayo. Neuquén. Estadio Ruca Che.
- 8 de mayo. Catamarca. Predio Ferial Catamarca.
- 10 de mayo. La Rioja. Loisc Plataforma.
- 15 de mayo. Mar del Plata. Estadio Polideportivo.
- 17 de mayo. Bahía Blanca. Dow Center.
- 26 de mayo. Buenos Aires. Movistar Arena.
- 31 de mayo. Montevideo. Antel Arena.