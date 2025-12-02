Alejandra Monteoliva asumió este martes como nueva ministra de Seguridad de la Nación en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión para incorporarse al Senado.
Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad y prometió continuidad de la "doctrina Bullrich"
Tras la jura que le tomó Milei, Alejandra Monteoliva dijo que no hará cambios de fondo. Estuvieron presentes el embajador de EE.UU. y la jueza Arroyo Salgado
La jura se realizó en un acto breve en el Salón Blanco de Casa Rosada, encabezado por el presidente Javier Milei y con la llamativa presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.
Tras asumir, Alejandra Monteoliva se mostró confiada en un avance próximo en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por orden del gobierno de Nicolás Maduro. “Confiamos en que vamos a traer a Nahuel Gallo”, afirmó.
La flamante integrante del Gabinete de Javier Milei agregó que el caso Gallo es “una preocupación de todos los días” y que existe información reservada sobre las gestiones que se realizan junto con Gendarmería y Cancillería.
Acompañada por Patricia Bullrich, la nueva ministra aseguró que impulsará una “continuidad del trabajo” de su antecesora y profundizará la denominada “doctrina Bullrich”. “Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue federal y de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, señaló.
Alejandra Monteoliva y su preocupación por la situación en Buenos Aires
Alejandra Monteoliva destacó además el Plan Bandera y expresó su preocupación por la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No descartó una reunión con el gobernador Axel Kicillof. “Las Fuerzas Federales están para acompañar y complementar el trabajo de la Policía bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial”, dijo.
La flamante ministra adelantó que no habrá cambios significativos en los equipos de la cartera, salvo “bajas mínimas”.
El acto contó con la participación de varios miembros del Gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, —quien minutos antes se había reunido con Peter Lamelas—; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Una presencia que llamó la atención fue la de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien siguió la ceremonia entre familiares y allegados de la nueva ministra. También estuvo presente el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.