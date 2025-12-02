Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad y prometió continuidad de la "doctrina Bullrich"

La flamante integrante del Gabinete de Javier Milei agregó que el caso Gallo es “una preocupación de todos los días” y que existe información reservada sobre las gestiones que se realizan junto con Gendarmería y Cancillería.

Acompañada por Patricia Bullrich, la nueva ministra aseguró que impulsará una “continuidad del trabajo” de su antecesora y profundizará la denominada “doctrina Bullrich”. “Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue federal y de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, señaló.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva y su preocupación por la situación en Buenos Aires

Alejandra Monteoliva destacó además el Plan Bandera y expresó su preocupación por la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No descartó una reunión con el gobernador Axel Kicillof. “Las Fuerzas Federales están para acompañar y complementar el trabajo de la Policía bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial”, dijo.

La flamante ministra adelantó que no habrá cambios significativos en los equipos de la cartera, salvo “bajas mínimas”.

El acto contó con la participación de varios miembros del Gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, —quien minutos antes se había reunido con Peter Lamelas—; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. También estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una presencia que llamó la atención fue la de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien siguió la ceremonia entre familiares y allegados de la nueva ministra. También estuvo presente el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.